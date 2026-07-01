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У Дніпрі судді обговорили застосування міжнародних трудових норм у судовій практиці

13:10, 1 липня 2026
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Участь у навчанні взяли судді, помічники суддів та працівники апаратів місцевих і апеляційних судів.
У Дніпрі судді обговорили застосування міжнародних трудових норм у судовій практиці
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У Дніпрі відбувся вебінар «Застосування міжнародних трудових норм у судовій практиці», організований Дніпровським регіональним відділенням Національної школи суддів України. Захід був присвячений питанням застосування міжнародних трудових стандартів набувають дедалі більшого значення для формування єдиної та послідовної судової практики.

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Участь у навчанні взяли судді, помічники суддів та працівники апаратів місцевих і апеляційних судів. Метою заходу стало підвищення професійної обізнаності учасників щодо застосування міжнародних трудових стандартів, конвенцій Міжнародної організації праці (МОП) та їх використання у правозастосовній діяльності.

Одним із тренерів і спікерів вебінару став суддя-спікер Дніпропетровського окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук, професор Василь Ільков. Як сертифікований тренер Міжнародної організації праці, він поділився практичним досвідом застосування міжнародних трудових норм під час здійснення правосуддя та наголосив на важливості використання міжнародних стандартів для забезпечення ефективного захисту трудових прав громадян.

Навчання також проводили суддя Індустріального районного суду міста Дніпра Анастасія Михальченко, суддя Харківського апеляційного суду Віктор Яцина, суддя Слобідського районного суду міста Харкова Світлана Ященко, суддя Сихівського районного суду міста Львова Ольга Бойко та голова Благовіщенського районного суду Кіровоградської області Альона Терновенко.

Під час вебінару учасники розглянули питання застосування міжнародних трудових норм, положення конвенцій Міжнародної організації праці та особливості їх імплементації в національне законодавство і судову практику.

Окрему увагу було приділено загальним засадам міжнародних трудових норм, міжнародним стандартам недискримінації, безпеки та гігієни праці, а також змісту й структурі Конвенцій МОП № 155 та № 158.

Організатори наголошують, що подібні освітні заходи сприяють підвищенню кваліфікації представників судової системи, уніфікації підходів до застосування міжнародних трудових норм та зміцненню принципу верховенства права.

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