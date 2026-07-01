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Дмитро Лубінець окреслив вимоги до реформи мобілізації і трансформації ТЦК

12:55, 1 липня 2026
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За словами омбудсмана, коли починають перевіряти кожен випадок застосування сили — бодікамери вимкнені, а відеозаписів немає.
Дмитро Лубінець окреслив вимоги до реформи мобілізації і трансформації ТЦК
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність комплексної реформи системи мобілізації та поклав відповідальність за її реалізацію на керівництво Міністерства оборони.

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За його словами, чинний підхід до мобілізаційних процесів потребує повного перезавантаження, а не точкових змін.

Серед ключових пропозицій Лубінець назвав відмову від кількісних показників  проведення мобілізації.

Окремо він запропонував змінити систему мотивації до служби, зокрема через фінансові стимули. Як приклад він навів модель «мотивації за результат», яка передбачає винагороди за знищення військової техніки — як індивідуально, так і групами військових.

Також омбудсман вважає за необхідне трансформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у «сервісні» структури.

Крім того, Лубінець наголосив на потребі посилення прозорості роботи ТЦК, зокрема шляхом обов’язкового використання бодікамер та відеофіксації всіх дій саме в ТЦК та СП. Він звернув увагу на випадки, коли під час перевірок записи можуть бути відсутні або вимкнені.

«Коли ми починаємо перевіряти кожен випадок застосування сили — бодікамери вимкнені, відеозаписів немає», - зазначив Лубінець.

Крім того, він закликав припинити практику використання балаклав працівниками ТЦК та СП, а також наголосив, що перевірка військово-облікових документів має відбуватися виключно за участі уповноважених силових органів — поліції, Нацгвардії або ДПСУ.

Відтак, омбудсман також закликав правоохоронні органи оперативно реагувати на можливі порушення та публічно інформувати суспільство про результати перевірок.

Лубінець підкреслив, що «підхід до мобілізації треба не латати — його потрібно змінити з нуля».

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поліція Нацгвардія реформа Державна прикордонна служба воєнний стан ТЦК міноборони мобілізація Дмитро Лубінець

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