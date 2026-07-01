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Дмитрий Лубинец обозначил требования к реформе мобилизации и трансформации ТЦК

12:55, 1 июля 2026
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По словам омбудсмана, когда начинают проверять каждый случай применения силы — бодикамеры выключены, а видеозаписей нет.
Дмитрий Лубинец обозначил требования к реформе мобилизации и трансформации ТЦК
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о необходимости комплексной реформы системы мобилизации и возложил ответственность за ее реализацию на руководство Министерства обороны.

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По его словам, действующий подход к мобилизационным процессам требует полного перезапуска, а не точечных изменений.

Среди ключевых предложений Лубинец назвал отказ от количественных показателей проведения мобилизации.

Отдельно он предложил изменить систему мотивации к службе, в частности через финансовые стимулы. В качестве примера он привел модель «мотивации за результат», которая предусматривает вознаграждения за уничтожение военной техники — как индивидуально, так и группами военнослужащих.

Также омбудсмен считает необходимым трансформировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в «сервисные» структуры.

Кроме того, Лубчинец подчеркнул необходимость усиления прозрачности работы ТЦК, в частности путем обязательного использования бодикамер и видеофиксации всех действий именно в ТЦК и СП. Он обратил внимание на случаи, когда во время проверок записи могут отсутствовать или быть отключены.

«Когда мы начинаем проверять каждый случай применения силы — бодикамеры выключены, видеозаписей нет», - отметил Лубинец.

Кроме того, он призвал прекратить практику использования балаклав сотрудниками ТЦК и СП, а также подчеркнул, что проверка военно-учетных документов должна осуществляться исключительно при участии уполномоченных силовых органов — полиции, Нацгвардии или Госпогранслужбы.

В связи с этим омбудсмен также призвал правоохранительные органы оперативно реагировать на возможные нарушения и публично информировать общество о результатах проверок.

Лубинец подчеркнул, что «подход к мобилизации нужно не латать — его нужно менять с нуля».

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