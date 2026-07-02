ТЦК получили больше времени: как суды считают сроки штрафов за отсутствие ВЛК у «ограниченно годных»

Может ли ТЦК оштрафовать через полгода после выявления нарушения.

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В условиях военного положения и постоянных законодательных изменений вопрос сроков привлечения к административной ответственности по статьям 210 и 210-1 КУоАП приобрел особое значение. Наиболее спорными стали дела лиц, которые имели статус «ограниченно годный» и были обязаны самостоятельно пройти повторный медицинский осмотр до 5 июня 2025 года. Судебная практика июня 2026 года сформировала единый подход к исчислению сроков, который важно знать каждому военнообязанному.

Проблема возникла после изменения правил прохождения военно-врачебной экспертизы. С 4 мая 2024 года вступил в силу Закон № 3621-IX, которым из законодательства исключен статус «ограниченно годный к военной службе».

Согласно Заключительным и переходным положениям этого Закона (в редакции Закона № 4235-ІХ), граждане в возрасте от 25 до 60 лет, ранее имевшие статус «ограниченно годный», были обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП или через электронный кабинет для получения направления на ВЛК.

Конечным сроком для выполнения этой обязанности было установлено 5 июня 2025 года. То есть, если нарушение считать завершенным 6 июня 2025 года, то предельной датой для наложения административного взыскания является 6 июня 2026 года. После этой даты ТЦК и СП юридически теряет возможность взыскать штраф за то, что человек не инициировал ВЛК в установленный срок.

В то же время, несмотря на то, что дата 6 июня 2026 года является «дедлайном» для годового срока привлечения к ответственности, суды активно применяют концепцию длящегося нарушения, что позволяет ТЦК налагать штрафы в течение всего этого года после фактического выявления нарушителя.

Судебная практика

Суды апелляционной инстанции в 2026 году выработали устоявшуюся позицию по привлечению таких лиц к ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о мобилизации в особый период).

Приоритет самостоятельной обязанности: повестка не нужна

Восьмой апелляционный административный суд в постановлении от 17 июня 2026 года по делу № 595/130/26 подтвердил, что бывшие «ограниченно годные» военнообязанные должны были самостоятельно пройти повторный военно-врачебный осмотр до 5 июня 2025 года, независимо от получения повестки.

По делу истец обжаловал штраф в 17 тыс. грн, наложенный после его доставления полицией в ТЦК в декабре 2025 года. Он утверждал, что не получал вызова для прохождения ВЛК.

Однако суд отметил, что после изменений в законодательство обязанность пройти повторный медицинский осмотр возлагалась непосредственно на военнообязанного, а не зависела от вручения повестки. Поскольку истец не доказал, что обращался в ТЦК или проходил ВЛК в установленный законом срок — с 4 мая 2024 года до 5 июня 2025 года, — суд признал штраф законным.

Коллегия судей отклонила доводы жалобщика относительно пропуска сроков составления протокола об административном правонарушении, сославшись на часть 7 статьи 38 КУоАП.

Суд подчеркнул, что для правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП, совершенных в условиях особого периода, применяются специальные сроки привлечения к ответственности. В частности, административное взыскание может быть наложено в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года со дня его совершения.

Таким образом, апелляционный суд пришел к выводу, что нарушение сроков по данному делу установлено не было, а доводы о незаконности привлечения к ответственности являются необоснованными.

Как считаются сроки привлечения к ответственности

Шестой апелляционный административный суд в постановлении от 23 июня 2026 года по делу № 359/502/26 признал законным штраф за непрохождение повторной военно-врачебной комиссии и детально разъяснил порядок исчисления сроков привлечения к ответственности.

Истец, который был признан «ограниченно годным» еще в 2011 году, имел обязанность пройти повторную ВЛК до 5 июня 2025 года, однако этого не сделал. Постановление об административном взыскании было вынесено 6 января 2026 года.

Суд определил, что днем совершения правонарушения является следующий день после предельного срока выполнения обязанности — 6 июня 2025 года, поскольку именно с этого момента обязанность считается невыполненной.

В то же время днем выявления правонарушения апелляционный суд признал 24 декабря 2025 года — дату проведения ТЦК сверки данных через систему «Оберег», когда было официально установлено отсутствие подтверждения прохождения ВЛК.

С учетом этих дат суд пришел к выводу, что штраф наложен в пределах предусмотренных законом сроков: через 12 дней после выявления правонарушения (в пределах трехмесячного срока) и через 7 месяцев после его совершения (в пределах годового срока).

Таким образом, постановление о наложении штрафа оставлено в силе как законное.

Концепция длящегося правонарушения и сроки взыскания

Шестой апелляционный административный суд в постановлении от 23 июня 2026 года по делу № 359/502/26 также разъяснил подход к исчислению сроков наложения административного взыскания по делам о непрохождении военно-врачебной комиссии.

Истец обжаловал штраф, вынесенный 6 января 2026 года, утверждая, что сроки привлечения к ответственности истекли еще 6 сентября 2025 года — через три месяца после предельной даты прохождения ВЛК (5 июня 2025 года).

Суд не согласился с такими доводами и отметил, что окончание установленного срока для выполнения обязанности не прекращает саму обязанность. В таком случае правонарушение носит длящийся характер, а лицо находится в состоянии его совершения до момента прекращения нарушения или его выявления.

Коллегия судей указала, что днем выявления правонарушения по этому делу является 24 декабря 2025 года — дата проведения сверки данных через систему «Оберег», когда было установлено отсутствие информации о прохождении ВЛК.

Соответственно, трехмесячный срок для наложения административного взыскания исчисляется именно с момента выявления правонарушения, а годовой срок — с момента его совершения.

С учетом этих подходов суд пришел к выводу, что штраф наложен в пределах предусмотренных законом сроков, а постановление о привлечении к ответственности является законным.

Законность розыска и внесения данных в систему «Оберег»

ТЦК и СП имеют право вносить данные о нарушении воинского учета в реестр «Оберег» еще до наложения административного штрафа. Соответствующее положение фактически подтверждено постановлением Третьего апелляционного административного суда от 22 июня 2026 года по делу № 280/9320/25.

Суд рассмотрел иск гражданина, который требовал удалить из реестра запись о «нарушении правил учета» и «розыске», аргументируя это тем, что административное взыскание в отношении него еще не было наложено.

Истец отмечал, что отсутствие постановления о штрафе исключает основания для любых негативных записей в государственных информационных системах и дальнейших действий по его задержанию.

Однако суд встал на сторону территориального центра комплектования. В решении указано, что сам факт непрохождения военно-врачебной комиссии в определенный законом срок является достаточным основанием для фиксации нарушения в реестре «Оберег».

Кроме того, суд признал правомерными дальнейшие действия ТЦК, в частности обращение в органы Национальной полиции для административного задержания и доставления лица с целью составления протокола об административном правонарушении.

Таким образом, суд фактически подтвердил возможность внесения информации о нарушении воинского учета в государственный реестр еще до завершения процедуры привлечения к административной ответственности.

Кроме того, истец утверждал, что поскольку он не прошел ВЛК в установленный срок до 05.06.2025, то срок для привлечения его к ответственности по ст. 38 КУоАП закончился 06.09.2025. По его мнению, после этой даты отпала необходимость его розыска и доставления, поскольку ТЦК уже не имеет права наложить на него штраф.

Коллегия судей отклонила доводы истца об истечении сроков давности. Доставление лица в ТЦК осуществляется именно с целью составления протокола, если это невозможно сделать на месте.

Суд подчеркнул, что наличие примечания «Нарушение правил воинского учета» в приложении не является фактом привлечения к ответственности, а лишь отображением служебных данных о невыполнении обязанности, которая на тот момент оставалась неизменной.

Итоги

Суды выработали единый подход: граждане, имевшие статус «ограниченно годных», имели самостоятельную и безусловную обязанность пройти повторный осмотр до 05.06.2025. Аргумент о неполучении повестки не является основанием для отмены штрафа, поскольку закон четко определил обязанность активного поведения самого гражданина.

Статья 38 КУоАП в особый период позволяет налагать штраф в течение одного года со дня совершения, но не позднее трех месяцев со дня выявления. Для большинства нарушителей предельной датой привлечения к ответственности является 6 июня 2026 года. После этого ТЦК юридически теряют возможность наказывать за игнорирование дедлайна 2025 года, если правонарушение не будет признано длящимся в конкретном случае.

Суды подтвердили правомерность внесения данных о розыске и доставке лиц в систему «Оберег», если они пропустили срок ВЛК. Даже если сроки наложения штрафа истекли, это не автоматически аннулирует статус «в розыске», поскольку доставление осуществляется для фиксации нарушения и составления протокола.

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