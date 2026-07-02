ТЦК отримали більше часу: як суди рахують строки штрафів за відсутність ВЛК у «обмежено придатних»

Чи може ТЦК оштрафувати через пів року після виявлення порушення.

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В умовах воєнного стану та постійних законодавчих змін питання строків притягнення до адміністративної відповідальності за статтями 210 та 210-1 КУпАП набуло особливого значяення. Найбільш спірними стали справи осіб, які мали статус «обмежено придатний» і були зобов’язані самостійно пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року. Судова практика червня 2026 року сформувала єдиний підхід до обчислення строків, який важливо знати кожному військовозобов’язаному.

Проблема виникла після зміни правил проходження військово-лікарської експертизи. З 4 травня 2024 року набрав чинності Закон № 3621-IX, яким із законодавства виключено статус «обмежено придатний до військової служби».

Згідно з Прикінцевими та перехідними положеннями цього Закону (у редакції Закону № 4235-ІХ), громадяни віком від 25 до 60 років, які раніше мали статус «обмежено придатний», були зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет для отримання направлення на ВЛК.

Кінцевим терміном для виконання цього обов’язку було встановлено 5 червня 2025 року. Тобто, якщо порушення вважати завершеним 6 червня 2025 року, то граничною датою для накладення адміністративного стягнення є 6 червня 2026 року. Після цієї дати ТЦК та СП юридично втрачає можливість стягнути штраф за те, що людина не ініціювала ВЛК у встановлений термін.

Водночас незважаючи на те, що дата 6 червня 2026 року є «дедлайном» для річного строку притягнення до відповідальності, суди активно застосовують концепцію триваючого порушення, що дозволяє ТЦК накладати штрафи протягом усього цього року після фактичного виявлення порушника.

Судова практика

Суди апеляційної інстанції у 2026 році виробили сталу позицію щодо притягнення таких осіб до відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП (порушення законодавства про мобілізацію в особливий період).

Пріоритет самостійного обов'язку: повістка не потрібна

Восьмий апеляційний адміністративний суд у постанові від 17 червня 2026 року у справі № 595/130/26 підтвердив, що колишні «обмежено придатні» військовозобов'язані мали самостійно пройти повторний військово-лікарський огляд до 5 червня 2025 року, незалежно від отримання повістки.

У справі позивач оскаржував штраф 17 тис. грн, накладений після його доставлення поліцією до ТЦК у грудні 2025 року. Він стверджував, що не отримував виклику для проходження ВЛК.

Однак суд зазначив, що після змін до законодавства обов'язок пройти повторний медичний огляд покладався безпосередньо на військовозобов'язаного, а не залежав від вручення повістки. Оскільки позивач не довів, що звертався до ТЦК або проходив ВЛК у встановлений законом строк — з 4 травня 2024 року до 5 червня 2025 року, — суд визнав штраф законним.

Колегія суддів відхилила доводи скаржника щодо пропуску строків складання протоколу про адміністративне правопорушення, пославшись на частину 7 статті 38 КУпАП.

Суд наголосив, що для правопорушень, передбачених статтями 210 та 210-1 КУпАП, вчинених в умовах особливого періоду, застосовуються спеціальні строки притягнення до відповідальності. Зокрема, адміністративне стягнення може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Таким чином, апеляційний суд дійшов висновку, що порушення строків у даній справі встановлено не було, а доводи про незаконність притягнення до відповідальності є необґрунтованими.

Як рахуються строки притягнення до відповідальності

Шостий апеляційний адміністративний суд у постанові від 23 червня 2026 року у справі № 359/502/26 визнав законним штраф за непроходження повторної військово-лікарської комісії та детально роз’яснив порядок обчислення строків притягнення до відповідальності.

Позивач, який був визнаний «обмежено придатним» ще у 2011 році, мав обов’язок пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року, однак цього не зробив. Постанову про адміністративне стягнення було винесено 6 січня 2026 року.

Суд визначив, що днем вчинення правопорушення є наступний день після граничного строку виконання обов’язку — 6 червня 2025 року, оскільки саме з цього моменту обов’язок вважається невиконаним.

Водночас днем виявлення правопорушення апеляційний суд визнав 24 грудня 2025 року — дату проведення ТЦК звірки даних через систему «Оберіг», коли було офіційно встановлено відсутність підтвердження проходження ВЛК.

З урахуванням цих дат суд дійшов висновку, що штраф накладено у межах передбачених законом строків: через 12 днів після виявлення правопорушення (в межах тримісячного строку) та через 7 місяців після його вчинення (в межах річного строку).

Таким чином, постанова про накладення штрафу залишена в силі як законна.

Концепція триваючого правопорушення та строки стягнення

Шостий апеляційний адміністративний суд у постанові від 23 червня 2026 року у справі № 359/502/26 також роз’яснив підхід до обчислення строків накладення адміністративного стягнення у справах щодо непроходження військово-лікарської комісії.

Позивач оскаржував штраф, винесений 6 січня 2026 року, стверджуючи, що строки притягнення до відповідальності сплинули ще 6 вересня 2025 року — через три місяці після граничної дати проходження ВЛК (5 червня 2025 року).

Суд не погодився з такими доводами та зазначив, що закінчення встановленого строку для виконання обов’язку не припиняє самого обов’язку. У такому випадку правопорушення має триваючий характер, а особа перебуває у стані його вчинення до моменту припинення порушення або його виявлення.

Колегія суддів вказала, що днем виявлення правопорушення у цій справі є 24 грудня 2025 року — дата проведення звірки даних через систему «Оберіг», коли було встановлено відсутність інформації про проходження ВЛК.

Відповідно, тримісячний строк для накладення адміністративного стягнення обчислюється саме з моменту виявлення правопорушення, а річний строк — з моменту його вчинення.

З урахуванням цих підходів суд дійшов висновку, що штраф накладено у межах передбачених законом строків, а постанова про притягнення до відповідальності є законною.

Законність розшуку та внесення даних до системи «Оберіг»

ТЦК та СП мають право вносити дані про порушення військового обліку до реєстру «Оберіг» ще до накладення адміністративного штрафу. Відповідне положення фактично підтверджене постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 22 червня 2026 року у справі № 280/9320/25.

Суд розглянув позов громадянина, який вимагав видалити з реєстру запис про «порушення правил обліку» та «розшук», аргументуючи це тим, що адміністративне стягнення щодо нього ще не було накладене.

Позивач зазначав, що відсутність постанови про штраф виключає підстави для будь-яких негативних записів у державних інформаційних системах та подальших дій щодо його затримання.

Однак суд став на бік територіального центру комплектування. У рішенні зазначено, що сам факт непроходження військово-лікарської комісії у визначений законом строк є достатньою підставою для фіксації порушення в реєстрі «Оберіг».

Крім того, суд визнав правомірними подальші дії ТЦК, зокрема звернення до органів Національної поліції для адміністративного затримання та доставлення особи з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Таким чином, суд фактично підтвердив можливість внесення інформації про порушення військового обліку до державного реєстру ще до завершення процедури притягнення до адміністративної відповідальності.

Крім того, позивач стверджував, що оскільки він не пройшов ВЛК у встановлений термін до 05.06.2025, то строк для притягнення його до відповідальності за ст. 38 КУпАП закінчився 06.09.2025. На його думку, після цієї дати відпала необхідність його розшуку та доставлення, оскільки ТЦК вже не має права накласти на нього штраф.

Колегія суддів відхилила доводи позивача про закінчення строків давності. Доставлення особи до ТЦК здійснюється саме з метою складення протоколу, якщо це неможливо зробити на місці.

Суд підкреслив, що наявність примітки «Порушення правил військового обліку» у застосунку не є фактом притягнення до відповідальності, а лише відображенням службових даних про невиконання обов'язку, який на той момент залишався незмінним.

Підсумки

Суди виробили єдиний підхід: громадяни, які мали статус «обмежено придатних», мали самостійний та безумовний обов'язок пройти повторний огляд до 05.06.2025. Аргумент про неотримання повістки не є підставою для скасування штрафу, оскільки закон чітко визначив обов'язок активної поведінки самого громадянина.

Стаття 38 КУпАП в особливий період дозволяє накладати штраф протягом одного року з дня вчинення, але не пізніше трьох місяців з дня виявлення. Для більшості порушників граничною датою притягнення до відповідальності є 6 червня 2026 року. Після цього ТЦК юридично втрачають можливість карати за ігнорування дедлайну 2025 року, якщо правопорушення не буде визнано триваючим у конкретному випадку.

Суди підтвердили правомірність внесення даних про розшук та доставку осіб до системи «Оберіг», якщо вони пропустили термін ВЛК. Навіть якщо строки накладення штрафу минули, це не автоматично анулює статус «у розшуку», оскільки доставлення здійснюється для фіксації порушення та складання протоколу.

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