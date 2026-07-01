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Ціни виробників зросли на 45,2%: як це може вплинути на вартість товарів і послуг

18:40, 1 липня 2026
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Держстат зафіксував зростання цін виробників промислової продукції на 45,2% за рік, а в податковому комітеті пояснили, як це може вплинути на споживчі ціни.
Ціни виробників зросли на 45,2%: як це може вплинути на вартість товарів і послуг
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Ціни виробників промислової продукції в Україні у травні 2026 року зросли на 1,2% порівняно з квітнем, а у річному вимірі — на 45,2%. Про це, посилаючись на дані Держстату, повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

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У комітеті зазначили, що висока промислова інфляція свідчить про подорожчання виробництва продукції. Згодом це впливає і на споживчі ціни, адже зростання витрат бізнесу, зокрема на електроенергію та логістику, поступово закладається у вартість товарів і послуг.

Як наголосили у комітеті, у травні споживчі ціни збільшилися на 0,9% порівняно з попереднім місяцем та на 8,2% у річному вимірі. При цьому частину додаткових витрат бізнес бере на себе, що знижує прибутковість підприємств і обмежує їхні можливості інвестувати, розширювати виробництво та прискорювати відновлення промисловості.

У комітеті також звернули увагу, що промислові ціни зростають нерівномірно. Найбільше подорожчання зафіксовано в енергетиці: постачання електроенергії за рік майже подвоїлося. У переробній промисловості ціни зросли на 13,4%. Відчутне підвищення цін також спостерігається у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки, хімічної продукції й електричного устаткування.

Водночас, за прогнозом економічного і соціального розвитку України на 2027–2029 роки, темпи зростання цін виробників мають поступово сповільнюватися. Базовий сценарій передбачає зниження відповідного показника зі 110,3% у 2027 році до 107,4% у 2029 році.

У комітеті заявили, що для досягнення таких показників необхідно реалізувати комплекс заходів із підтримки бізнесу. Йдеться про розширення доступних програм фінансування виробників, інвестиції в енергетику та інфраструктуру, розвиток переробної промисловості, підтримку оборонно-промислового комплексу як галузі з високим експортним потенціалом, а також залучення приватного капіталу до проєктів відновлення.

Окрему роль у цьому, зазначили в комітеті, має відіграти Національна установа розвитку, а впровадження таких механізмів не варто відкладати, адже сильний український бізнес стане основою повоєнної відбудови країни.

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Україна Держстат продукти ціни

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