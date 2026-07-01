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Чоловік просив суд зобов’язати сусіда зрізати дерева через тінь на його городі, але йому відмовили через брак одного документа

18:22, 1 липня 2026
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Ненадання правовстановлюючих документів стало ключовою підставою рішення.
Чоловік просив суд зобов’язати сусіда зрізати дерева через тінь на його городі, але йому відмовили через брак одного документа
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Лановецький районний суд Тернопільської області розглянув справу за позовом власника житлового будинку до сусіда про усунення перешкод у користуванні майном, які, за твердженням позивача, створювали зелені насадження.

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Обставини справи

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що зелені насадження, які ростуть на земельній ділянці відповідача, затіняють його земельну ділянку, що унеможливлює її ефективне використання. 3 червня 2025 року позивач звернувся до Борсуківської сільської ради Кременецького району Тернопільської області із заявою для врегулювання конфлікту. 1 липня 2025 року сільською радою проведено комісійне обстеження зелених насаджень. У відповіді на заяву позивачу роз’яснено його права, передбачені статтею 105 Земельного кодексу України. 22 жовтня 2025 року комісією складено акт обстеження зелених насаджень, за результатами якого встановлено розташування дерев на земельній ділянці відповідача на певній відстані від межі, а також часткове заходження гілок на сусідню земельну ділянку.

Представник відповідача у відзиві на позовну заяву просив відмовити в задоволенні позову, посилаючись на те, що позивач не надав документів, які б посвідчували право власності чи право користування земельною ділянкою. Акт обстеження зелених насаджень не містить інформації щодо конкретних порушень прав позивача. Крім того, відповідно до статті 105 Земельного кодексу України власники та землекористувачі земельних ділянок мають право самостійно відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.

Що вирішив суд

Лановецький районний суд Тернопільської області розглянув справу № 602/1002/25 та ухвалив рішення відмовити в задоволенні позовних вимог.

Суд встановив, що позивач є власником житлового будинку та землекористувачем земельної ділянки. Разом з тим, позивач не надав належних і допустимих доказів на підтвердження права власності або права користування земельною ділянкою, щодо якої заявлено вимоги про усунення перешкод. Без підтвердження права на земельну ділянку та її меж суд позбавлений можливості встановити факт порушення прав позивача.

Суд зазначив, що відповідно до статті 105 Земельного кодексу України у випадку проникнення коренів та гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право самостійно відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням. Така норма не вимагає для цього наявності судового рішення.

З урахуванням недоведеності заявлених вимог позовні вимоги не підлягають задоволенню.

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суд Тернопіль

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