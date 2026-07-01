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Жінка зливала у Viber-каналі дані про ТЦК і поліцію на Чернігівщині: як її покарав суд

18:58, 1 липня 2026
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Обвинувачувана регулярно публікувала у Viber повідомлення про місцезнаходження працівників поліції та військовослужбовців під час проведення мобілізаційних заходів.
Жінка зливала у Viber-каналі дані про ТЦК і поліцію на Чернігівщині: як її покарав суд
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 У Чернігівській області суд визнав винною жительку міста Прилуки, яка адмініструвала Viber-канал із інформацією про переміщення правоохоронців і представників територіального центру комплектування (ТЦК) під час проведення мобілізаційних заходів.

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Обставини справи

Як йдеться у вироку суду № 742/4628/25, у 2024 році жінка стала адміністраторкою Viber-каналу, який станом на 11 листопада того ж року налічував близько 10 тисяч учасників. У спільноті регулярно публікувалися повідомлення про місця перебування працівників поліції та військовослужбовців, залучених до заходів з мобілізації у Прилуках та Прилуцькому районі.

Згідно з матеріалами справи, такі публікації дозволяли військовозобов’язаним уникати вручення повісток і фактично перешкоджали виконанню мобілізаційних завдань. Обвинувачена також модерувала канал — видаляла повідомлення, що не відповідали тематиці, та блокувала користувачів.

Рішення суду

У судовому засіданні жінка повністю визнала вину та розкаялася, підтвердивши факт адміністрування каналу і розміщення відповідних повідомлень.

Суд кваліфікував її дії за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив її від відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

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суд судова практика ТЦК мобілізація

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