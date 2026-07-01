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Парламент визначив порядок створення Українського національного пантеону у Києві

12:39, 1 липня 2026
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Верховна Рада підтримала створення Українського національного пантеону.
Парламент визначив порядок створення Українського національного пантеону у Києві
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Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає заснування Українського національного пантеону. Мова йде про законопроєкт № 15360.

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За проголосували 287 народних депутатів.

Документ передбачає, що Пантеон стане загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших представників української нації.

Він встановлює особливості проведення конкурсів щодо будівництва й облаштування об'єкта, визначення його управителя, процедуру розгляду питань про вшанування видатних українців, а також вимоги, за яких таке вшанування відбуватися не може.

Закон прийнято в цілому.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до Верховної Ради України від Президента України Володимира Зеленського надійшов законопроєкт «Про Український національний пантеон».

Згодом Володимир Зеленський розповів деталі про цей документ.

«Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані й назавжди вписані в нашу історію з великої літери, з великою повагою і увагою від держави – нашої держави, України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє – своє – це дуже важливо, – своє право бути українцями», – сказав Володимир Зеленський під час звернення з нагоди Дня Конституції у Києво-Печерській лаврі.

Президент зазначив, що ніхто й ніколи не буде наказувати, як жити Україні, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.

Український національний пантеон – загальнонаціональне місце пам’яті, де будуть вшановані найвидатніші українці, які зробили історичні внески у здобуття та відновлення незалежності, у державотворення та розбудову держави, захист її суверенітету та територіальної цілісності, формування української нації, війська, культури, мистецтва, науки, спорту, становлення літературної мови, розвитку громадянського суспільства і релігії.

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Верховна Рада України законопроект

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