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Парламент определил порядок создания Украинского национального пантеона в Киеве

12:39, 1 июля 2026
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Верховная Рада поддержала создание Украинского национального пантеона.
Парламент определил порядок создания Украинского национального пантеона в Киеве
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Верховная Рада приняла закон, который предусматривает учреждение Украинского национального пантеона. Речь идет о законопроекте № 15360.

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За проголосовали 287 народных депутатов.

Документ предусматривает, что Пантеон станет общенациональным местом памяти для чествования наиболее выдающихся представителей украинской нации.

Он устанавливает особенности проведения конкурсов по строительству и обустройству объекта, определения его управляющего, процедуру рассмотрения вопросов о чествовании выдающихся украинцев, а также требования, при которых такое чествование не может осуществляться.

Закон принят в целом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду Украины от Президента Украины Владимира Зеленского поступил законопроект «Об Украинском национальном пантеоне».

Позже Владимир Зеленский рассказал подробности об этом документе.

«Имена всех героев, которые в разные столетия и эпохи боролись за Украину, вдохновляли Украину, будут объединены и навсегда вписаны в нашу историю с большой буквы, с большим уважением и вниманием со стороны государства — нашего государства, Украины, которая уважает себя, ценит своих и защищает свое — свое — это очень важно, — свое право быть украинцами», — сказал Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Конституции в Киево-Печерской лавре. 

Президент отметил, что никто и никогда не будет указывать, как жить Украине, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев чтить.

Украинский национальный пантеон — это общенациональное место памяти, где будут увековечены выдающиеся украинцы, внесшие исторический вклад в обретение и восстановление независимости, государственное строительство и развитие государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности, формирование украинской нации, армии, культуры, искусства, науки, спорта, становление литературного языка, развитие гражданского общества и религии.

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Верховная Рада Украины законопроект

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