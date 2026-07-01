Владелец магазина в частном доме хотел платить за электроэнергию по бытовому тарифу: чем закончился спор с облэнерго

В Полтаве суд рассмотрел спор о возможности использования бытового тарифа на электроэнергию для магазина, расположенного в частном доме.

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Может ли владелец магазина, расположенного в частном доме, пользоваться бытовым тарифом на электроэнергию, если часть электроэнергии используется для предпринимательской деятельности? Этот вопрос стал предметом спора между потребителем и оператором системы распределения в Полтаве.

Подольский районный суд города Полтавы рассмотрел иск владельца частного дома к АО «Полтаваоблэнерго» об отмене решения комиссии по рассмотрению акта о нарушении. Истец просил признать незаконным решение оператора системы распределения, которым было установлено использование электрической энергии для небытовых нужд и возложена обязанность привести учет и договорные отношения в соответствие с требованиями Правил розничного рынка электрической энергии.

Суть дела

Во время технической проверки представители АО «Полтаваоблэнерго» установили, что в частном жилом доме электрическая энергия используется не только для бытовых нужд, но и для осуществления предпринимательской деятельности — продажи товаров в магазине, расположенном в этом же доме. По результатам проверки был составлен акт о нарушении требований пункта 2.3.12 Правил розничного рынка электрической энергии, а комиссия оператора системы распределения обязала потребителя устранить нарушение путем организации отдельного коммерческого учета электроэнергии, используемой для небытовых нужд, либо привести договорные отношения в соответствие с требованиями законодательства.

Не согласившись с таким решением, истец обратился в суд. Он указывал, что ранее на данном объекте уже применялось разделение потребления электроэнергии между бытовыми и небытовыми нуждами, а после прекращения действия соответствующего дополнительного соглашения продолжил пользоваться бытовым тарифом. Кроме того, истец отмечал, что фактический ущерб оператору системы распределения причинен не был, а потому решение комиссии является необоснованным и подлежит отмене.

Позиция и выводы суда

В деле № 553/4583/25 суд отметил, что правоотношения сторон регулируются Законом «О рынке электрической энергии» и Правилами розничного рынка электрической энергии. Закон определяет бытового потребителя как физическое лицо, использующее электрическую энергию исключительно для собственных бытовых нужд, не связанных с профессиональной или хозяйственной деятельностью. В то же время электрическая энергия, используемая на объекте бытового потребителя для предпринимательской деятельности, должна учитываться отдельно и оплачиваться по тарифам для небытовых потребителей.

Суд обратил внимание, что пункт 2.3.12 Правил розничного рынка электрической энергии обязывает бытового потребителя в случае использования электроэнергии для небытовых нужд обратиться к оператору системы распределения для организации отдельного коммерческого учета и оформления акта распределенной электрической энергии. При выявлении такого нарушения оператор системы вправе составить акт о нарушении, а комиссия — возложить на потребителя обязанность устранить нарушение путем организации отдельного учета и приведения договорных отношений в соответствие с требованиями Правил.

Оценивая доводы истца, суд указал, что нарушения его прав со стороны АО «Полтаваоблэнерго» не установлено. Не доказано и утверждение о том, что оператор системы распределения был осведомлен об использовании электроэнергии для небытовых нужд, тогда как сам истец заключил договор как бытовой потребитель.

Также суд признал необоснованными доводы об отсутствии каких-либо нарушений ввиду непричинения ущерба оператору системы распределения. По убеждению суда, заключение договора купли-продажи электрической энергии по «зеленому» тарифу само по себе не освобождает потребителя от обязанности соблюдать требования Правил розничного рынка электрической энергии.

С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу, что акт о нарушении был составлен в соответствии с требованиями Правил розничного рынка электрической энергии, комиссия рассмотрела его с соблюдением установленной процедуры, а решение приняла в пределах предоставленных полномочий.

Следовательно, оснований для удовлетворения иска об отмене решения комиссии суд не установил.

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