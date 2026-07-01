  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Владелец магазина в частном доме хотел платить за электроэнергию по бытовому тарифу: чем закончился спор с облэнерго

19:16, 1 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Полтаве суд рассмотрел спор о возможности использования бытового тарифа на электроэнергию для магазина, расположенного в частном доме.
Владелец магазина в частном доме хотел платить за электроэнергию по бытовому тарифу: чем закончился спор с облэнерго
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Может ли владелец магазина, расположенного в частном доме, пользоваться бытовым тарифом на электроэнергию, если часть электроэнергии используется для предпринимательской деятельности? Этот вопрос стал предметом спора между потребителем и оператором системы распределения в Полтаве.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Подольский районный суд города Полтавы рассмотрел иск владельца частного дома к АО «Полтаваоблэнерго» об отмене решения комиссии по рассмотрению акта о нарушении. Истец просил признать незаконным решение оператора системы распределения, которым было установлено использование электрической энергии для небытовых нужд и возложена обязанность привести учет и договорные отношения в соответствие с требованиями Правил розничного рынка электрической энергии.

Суть дела 

Во время технической проверки представители АО «Полтаваоблэнерго» установили, что в частном жилом доме электрическая энергия используется не только для бытовых нужд, но и для осуществления предпринимательской деятельности — продажи товаров в магазине, расположенном в этом же доме. По результатам проверки был составлен акт о нарушении требований пункта 2.3.12 Правил розничного рынка электрической энергии, а комиссия оператора системы распределения обязала потребителя устранить нарушение путем организации отдельного коммерческого учета электроэнергии, используемой для небытовых нужд, либо привести договорные отношения в соответствие с требованиями законодательства.

Не согласившись с таким решением, истец обратился в суд. Он указывал, что ранее на данном объекте уже применялось разделение потребления электроэнергии между бытовыми и небытовыми нуждами, а после прекращения действия соответствующего дополнительного соглашения продолжил пользоваться бытовым тарифом. Кроме того, истец отмечал, что фактический ущерб оператору системы распределения причинен не был, а потому решение комиссии является необоснованным и подлежит отмене.

Позиция и выводы суда

В деле № 553/4583/25 суд отметил, что правоотношения сторон регулируются Законом «О рынке электрической энергии» и Правилами розничного рынка электрической энергии. Закон определяет бытового потребителя как физическое лицо, использующее электрическую энергию исключительно для собственных бытовых нужд, не связанных с профессиональной или хозяйственной деятельностью. В то же время электрическая энергия, используемая на объекте бытового потребителя для предпринимательской деятельности, должна учитываться отдельно и оплачиваться по тарифам для небытовых потребителей.

Суд обратил внимание, что пункт 2.3.12 Правил розничного рынка электрической энергии обязывает бытового потребителя в случае использования электроэнергии для небытовых нужд обратиться к оператору системы распределения для организации отдельного коммерческого учета и оформления акта распределенной электрической энергии. При выявлении такого нарушения оператор системы вправе составить акт о нарушении, а комиссия — возложить на потребителя обязанность устранить нарушение путем организации отдельного учета и приведения договорных отношений в соответствие с требованиями Правил.

Оценивая доводы истца, суд указал, что нарушения его прав со стороны АО «Полтаваоблэнерго» не установлено. Не доказано и утверждение о том, что оператор системы распределения был осведомлен об использовании электроэнергии для небытовых нужд, тогда как сам истец заключил договор как бытовой потребитель.

Также суд признал необоснованными доводы об отсутствии каких-либо нарушений ввиду непричинения ущерба оператору системы распределения. По убеждению суда, заключение договора купли-продажи электрической энергии по «зеленому» тарифу само по себе не освобождает потребителя от обязанности соблюдать требования Правил розничного рынка электрической энергии.

С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу, что акт о нарушении был составлен в соответствии с требованиями Правил розничного рынка электрической энергии, комиссия рассмотрела его с соблюдением установленной процедуры, а решение приняла в пределах предоставленных полномочий.

Следовательно, оснований для удовлетворения иска об отмене решения комиссии суд не установил.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Полтава судебная практика электроэнергия свет

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Риски Антикоррупционной стратегии: от ограничения прав на землю до вмешательства в судебную ветвь власти

Основной проект Антикоррупционной стратегии обещает цифровизацию и меритократию, однако юридический анализ выявил в нем ряд красных линий: от угрозы государственному суверенитету до прямого вмешательства в независимость судов.

Верховный Суд: спрос на незаконную переправку мужчин через границу возник именно из-за ограничений военного положения

ВС подтвердил, что использование условий военного положения при незаконной переправке лиц через государственную границу является обстоятельством, отягчающим наказание.

Дайджест изменений с 1 июля: контракт для ВСУ, новые счета для военного сбора, бронирование и социальные новации

С 1 июля в Украине стартует масштабный пакет изменений: контракт для военных до 460 тыс. грн, новые правила бронирования, налоги и экспорт.

Проблема кадрового дефицита в апелляционных судах: ВСП отказал в привлечении к дисциплинарной ответственности судей Татьяны Тютюн и Ивана Мосьондза

Вторая дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении к дисциплинарной ответственности судей Киевского апелляционного суда Татьяны Тютюн и Ивана Мосьондза.

Розыск ТЦК и военная служба: действительно ли можно потерять страховой стаж для назначения пенсии

Вопрос о том, влияет ли влияние нахождения в розыске ТЦК на формирование страхового стажа для пенсии, напрямую связан с правилами учета ЕСВ и статусом лица в системе социального страхования.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]