Власник магазину у приватному будинку хотів платити за світло за побутовим тарифом: чим закінчився спір з обленерго

У Полтаві суд розглянув спір щодо можливості використання побутового тарифу на електроенергію для магазину, розташованого у приватному будинку.

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Чи може власник магазину, розташованого у приватному будинку, користуватися побутовим тарифом на електроенергію, якщо частина електроенергії використовується для підприємницької діяльності? Таке питання стало предметом спору між споживачем та оператором системи розподілу у Полтаві.

Подільський районний суд міста Полтави розглянув позов власника приватного будинку до АТ «Полтаваобленерго» про скасування рішення комісії з розгляду акта про порушення. Позивач просив визнати незаконним рішення оператора системи розподілу, яким було встановлено використання електричної енергії на непобутові потреби та покладено обов'язок привести облік і договірні відносини у відповідність до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Суть справи

Під час технічної перевірки представники АТ «Полтаваобленерго» встановили, що в приватному житловому будинку електрична енергія використовується не лише для побутових потреб, а й для здійснення підприємницької діяльності — продажу товарів у магазині, який розташований у цьому ж будинку. За результатами перевірки було складено акт про порушення вимог пункту 2.3.12 Правил роздрібного ринку електричної енергії, а комісія оператора системи розподілу зобов'язала споживача усунути порушення шляхом організації окремого комерційного обліку електроенергії, що використовується на непобутові потреби, або приведення договірних відносин у відповідність до вимог законодавства.

Не погодившись із таким рішенням, позивач звернувся до суду. Він зазначав, що раніше на цьому об'єкті вже застосовувався розподіл споживання електроенергії між побутовими та непобутовими потребами, а після припинення дії відповідної додаткової угоди продовжив користуватися побутовим тарифом. Крім того, позивач вказував, що фактичних збитків оператору системи розподілу не було завдано, а тому рішення комісії є безпідставним і підлягає скасуванню.

Позиція та висновки суду

У справі № 553/4583/25 суд зазначив, що правовідносини сторін регулюються Законом «Про ринок електричної енергії» та Правилами роздрібного ринку електричної енергії. Закон визначає побутового споживача як фізичну особу, яка використовує електричну енергію виключно для власних побутових потреб, що не включають професійну чи господарську діяльність. Водночас електрична енергія, яка використовується на об'єкті побутового споживача для підприємницької діяльності, має обліковуватися окремо та оплачуватися за тарифами для непобутових споживачів.

Суд звернув увагу, що пункт 2.3.12 Правил роздрібного ринку електричної енергії зобов'язує побутового споживача у разі використання електроенергії на непобутові потреби звернутися до оператора системи розподілу для організації окремого комерційного обліку та оформлення акта розподіленої електричної енергії. У разі виявлення такого порушення оператор системи має право скласти акт про порушення, а комісія — покласти на споживача обов'язок усунути порушення шляхом організації окремого обліку та приведення договірних відносин у відповідність до вимог Правил.

Оцінюючи доводи позивача, суд зазначив, що не встановлено порушення його прав з боку АТ «Полтаваобленерго». Не доведено і твердження про те, що оператор системи розподілу був обізнаний про використання електроенергії на непобутові потреби, тоді як сам позивач уклав договір як побутовий споживач.

Також суд визнав безпідставними доводи про відсутність будь-яких порушень через незавдання збитків оператору системи розподілу. На переконання суду, укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом саме по собі не звільняє споживача від обов'язку виконувати вимоги Правил роздрібного ринку електричної енергії.

З урахуванням установлених обставин суд дійшов висновку, що акт про порушення був складений відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, комісія розглянула його з дотриманням установленої процедури, а рішення прийняла в межах наданих повноважень.

Відтак підстав для задоволення позову про скасування рішення комісії суд не встановив.

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