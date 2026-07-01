У Кишиневі в елітному готелі зафіксовано спалах сальмонельозу: серед постраждалих — співробітники МЗС

Захворювання зафіксували після масових заходів у готелі.

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У Кишиневі в готелі Radisson Blu Leogrand зафіксовано спалах сальмонельозу. Станом на зараз у 12 людей, які занедужали після проживання або участі у заходах у цьому готелі, підтверджено діагноз. Про це повідомляє Newsmaker.

Раніше повідомлялося, що з підозрою на сальмонельоз було госпіталізовано 26 осіб після участі у заходах, що проходили в Radisson Blu Leogrand. Наразі лабораторно підтверджено 12 випадків. Серед постраждалих — як постояльці готелю, так і гості заходів, які там проводилися.

У Міністерстві закордонних справ Молдови підтвердили, що кілька співробітників відомства були серед учасників заходів у готелі та після цього звернулися за медичною допомогою.

Після запиту Newsmaker у МЗС підтвердили, що міністр закордонних справ Міхай Попшой був на прийомі, однак зазначили, що він не вживав там їжу чи напої і почувається добре.

У МЗС також повідомили, що кілька співробітників міністерства були присутні на прийомі, організованому посольством Ізраїлю. Після заходу у частини з них з’явилися симптоми отруєння, після чого вони звернулися за медичною допомогою.

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