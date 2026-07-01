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Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про нову державну нагороду — орден Європи

12:19, 1 липня 2026
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За відповідне рішення проголосували 274 народні депутати.
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про нову державну нагороду — орден Європи
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Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 15359, який передбачає запровадження нової державної нагороди — ордена Європи.

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За відповідне рішення проголосували 274 народні депутати.

Законопроєктом пропонується запровадити нову державну нагороду – орден Європи, яким відзначатимуть громадян України та іноземців за:

  • визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі;
  • вагомий внесок у надання допомоги Україні для посилення її стійкості у захисті незалежності та безпеки всієї Європи;
  • зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру, добросусідства та розвитку дружніх і всебічних відносин між народами.

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Парламентом доручено доопрацювати зазначений законопроєкт з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких пропозицій і поправок наполовину.

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Верховна Рада України законопроект

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