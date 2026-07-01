Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про нову державну нагороду — орден Європи
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 15359, який передбачає запровадження нової державної нагороди — ордена Європи.
За відповідне рішення проголосували 274 народні депутати.
Законопроєктом пропонується запровадити нову державну нагороду – орден Європи, яким відзначатимуть громадян України та іноземців за:
- визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі;
- вагомий внесок у надання допомоги Україні для посилення її стійкості у захисті незалежності та безпеки всієї Європи;
- зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру, добросусідства та розвитку дружніх і всебічних відносин між народами.
Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Парламентом доручено доопрацювати зазначений законопроєкт з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких пропозицій і поправок наполовину.
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