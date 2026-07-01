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Верховная Рада поддержала за основу законопроект о новой государственной награде — ордене Европы

12:19, 1 июля 2026
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За соответствующее решение проголосовали 274 народных депутата.
Верховная Рада поддержала за основу законопроект о новой государственной награде — ордене Европы
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Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 15359, который предусматривает введение новой государственной награды — ордена Европы.

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За соответствующее решение проголосовали 274 народных депутата.

Законопроектом предлагается ввести новую государственную награду — орден Европы, которым будут отмечать граждан Украины и иностранцев за:

  • выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе;
  • весомый вклад в оказание помощи Украине для усиления ее устойчивости в защите независимости и безопасности всей Европы;
  • укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира, добрососедства и развития дружеских и всесторонних отношений между народами.

Комитету по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Парламентом поручено доработать указанный законопроект с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы, сократив срок подачи таких предложений и поправок вдвое.

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Верховная Рада Украины законопроект

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