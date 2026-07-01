Верховная Рада поддержала за основу законопроект о новой государственной награде — ордене Европы
Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 15359, который предусматривает введение новой государственной награды — ордена Европы.
За соответствующее решение проголосовали 274 народных депутата.
Законопроектом предлагается ввести новую государственную награду — орден Европы, которым будут отмечать граждан Украины и иностранцев за:
- выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе;
- весомый вклад в оказание помощи Украине для усиления ее устойчивости в защите независимости и безопасности всей Европы;
- укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира, добрососедства и развития дружеских и всесторонних отношений между народами.
Комитету по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Парламентом поручено доработать указанный законопроект с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы, сократив срок подачи таких предложений и поправок вдвое.
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