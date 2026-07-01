ВСУ будут получать больше оружия: Минобороны изменяет подход к обеспечению военных

Подразделения получат определенный ресурс, позволяющий планировать свою работу и боевые операции.

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Министерство обороны Украины запускает первый этап проекта «Базовый уровень» — минимально гарантированный уровень ежемесячного обеспечения подразделений средствами БПЛА. На этом этапе боевые подразделения будут ежемесячно получать гарантированное количество дронов. Отрабатывается обеспечение пакетом наиболее востребованных средств БПЛА: FPV-дроны (на радиосвязи и оптоволокне), «мавики», бомберы, разведывательные крылья и легкие мидлстрайки.

По словам министра обороны Украины Михаила Федорова, подразделения получат определённый ресурс, который позволит планировать свою работу и боевые операции. В то же время производители будут иметь прогнозируемый спрос на 6–12 месяцев, что позволит масштабировать производство. Цель проекта — сделать поставки дронов в войска более равномерными и предсказуемыми. В дальнейшем «Базовый уровень» планируется масштабировать на другие категории вооружения и военной техники.

Первый этап будет работать как пилотный проект и охватит воинские части, которые непосредственно удерживают линию обороны и ведут активные боевые действия.

Заместитель министра обороны Мстислав Баник отметил, что ежемесячно подразделения будут получать гарантированное количество FPV-дронов, «мавиков», разведывательных крыльев и других беспилотных систем. Это, по его словам, позволит лучше планировать ресурсы для выполнения боевых задач. Распределение будет учитывать направление, интенсивность и характер боевых действий, а также оперативную обстановку на фронте. Отдельный резерв Главнокомандующего позволит быстро дополнительно обеспечивать подразделения на наиболее активных участках.

Подразделения смогут самостоятельно выбирать необходимые БПЛА через систему DOT-Chain, а поставки будут формироваться по прозрачным правилам. В случае отсутствия нужного типа дрона временно будут выдаваться аналоги с близкими тактико-техническими характеристиками.

Поставки будут осуществляться ежемесячно по постоянной формуле, первые партии ожидаются уже в июле. Основная часть дронов будет направляться непосредственно в боевые подразделения с учётом интенсивности боевых действий. Часть ресурсов и излишки будут направляться в резерв Главнокомандующего ВСУ для оперативного усиления подразделений в случае изменения обстановки.