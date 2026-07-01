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Руководителя Житомирского областного ТЦК будут судить за продажу «иммунитета» от мобилизации

16:35, 1 июля 2026
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Как указывают в прокуратуре, за неправомерную выгоду он обещал фактически обеспечить им «иммунитет» от мобилизации и беспрепятственное прохождение проверок мобильными группами ТЦК, в том числе при пересечении блокпостов.
Руководителя Житомирского областного ТЦК будут судить за продажу «иммунитета» от мобилизации
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Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении в. о. начальника Житомирского областного ТЦК и СП по факту получения неправомерной выгоды.

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Ранее о подозрении должностному лицу сообщал Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, местный предприниматель обратился к руководителю областного ТЦК за консультацией относительно законной процедуры бронирования работников. Вместо этого должностное лицо предложило ему ежемесячно платить за то, чтобы наемных работников не мобилизовывали.

Как указывают в прокуратуре, за неправомерную выгоду он обещал фактически обеспечить им «иммунитет» от мобилизации и беспрепятственное прохождение проверок мобильными группами ТЦК, в том числе при пересечении блокпостов.

Для реализации схемы обвиняемый просил предпринимателя предоставить список работников с персональными данными и номерами телефонов. В случае их остановки военнослужащими ТЦК должностное лицо должно было оперативно «реагировать», чтобы не допустить мобилизации.

Также, по материалам производства, он советовал предупредить работников избегать ситуаций, которые могли бы привлечь внимание полиции и привести к дополнительным проверкам.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения неправомерной выгоды. После очередной передачи средств должностное лицо было задержано с поличным.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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суд ОГП прокуратура ТЦК бронирование

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