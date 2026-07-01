ВПЛ получили право на бесплатное проживание без ограничений по сроку — Рада приняла закон

Ограничения не будут действовать и в течение 6 месяцев после отмены военного положения.

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Верховная Рада приняла закон, который станет основным нормативным актом, регулирующим права и свободы внутренне перемещенных лиц и учитывающим актуальные вызовы, вызванные продолжающейся вооруженной агрессией против Украины, а также последние изменения в законодательстве (рег. № 12301).

Закон вступает в силу через три месяца после его официальной публикации.

Действующий Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» № 1706-VII теряет силу одновременно с вступлением в силу нового закона.

Основные положения принятого закона

Новым законом, в частности, предусмотрено:

закрепление базовых гарантий государственной поддержки внутренне перемещенных лиц на всех этапах — во время адаптации, интеграции, возвращения к прежнему месту жительства и реинтеграции;

гарантирование права на пенсионное обеспечение на общих условиях. Документ устанавливает, что для лиц, состоящих на учете в качестве внутренне перемещенных, условия назначения, выплаты, перерасчета или перевода на другую пенсию не могут предусматривать дополнительных или отличающихся от общего порядка требований и процедур, которые ограничивают реализацию или сужают содержание их права на пенсию;

введение электронного кабинета внутренне перемещенного лица, через который будет осуществляться, в частности, оценка потребностей ВПЛ, уровня их удовлетворения и интеграции по новому месту жительства;

расширение государственной поддержки в обеспечении жильем посредством общих механизмов жилищного законодательства и специальных инструментов, предусмотренных для внутренне перемещенных лиц. Предполагается, что для определённых правительством категорий ВПЛ проживание во временном жилье не может ограничиваться сроками бесплатного временного проживания во время действия военного или чрезвычайного положения и в течение шести месяцев после их прекращения или отмены;

законодательное урегулирование статуса мест временного проживания, которые могут быть обустроены в модульных городках, общежитиях, гостиницах и других пригодных для проживания помещениях и их частях, используемых или могущих использоваться для временного размещения;

определение на уровне закона основных задач и функций центрального органа исполнительной власти, который будет формировать и реализовывать государственную политику в сфере обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Такой подход должен гарантировать приоритетность защиты прав ВПЛ независимо от возможных кадровых или структурных изменений в правительстве.

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