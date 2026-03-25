  1. Публикации
  2. / Законодательство

В законопроекте о ВПО не гарантировали предоставление другого жилья перед выселением

19:00, 25 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Отдельные положения законопроекта требуют доработки из-за пробелов в механизмах идентификации, жилищных гарантиях и полномочиях органов исполнительной власти.
Фото: cnbc.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 Как писала «Судебно-юридическая газета», Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №12301, который предусматривает обеспечение возможности всем внутренне перемещенным лицам пользоваться полным объемом конституционных прав и свобод независимо от наличия соответствующего статуса.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Проект закона предусматривает изложение Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» в новой редакции, а также внесение изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и Закон Украины «Об исполнительном производстве».

Документом предлагается:

  • определить цель учета ВПЛ и установить четкие условия и процедуры снятия с учета (по заявлению лица или по решению уполномоченных органов, в частности в случае выезда за границу на постоянное проживание, отсутствия в Украине более 90 дней подряд или 180 дней суммарно в течение года, а также в случае осуждения за преступления против нацбезопасности);
  • заменить справку ВПЛ на выписку из базы данных ВПЛ для упрощения доступа к услугам;
  • проводить оценку потребностей ВПЛ для определения объема помощи, включая финансовую поддержку на проживание;
  • установить, что социальные и пенсионные выплаты осуществляются на общих основаниях независимо от даты перемещения и без требования подтверждения отсутствия пенсионных выплат в рф;
  • расширить гарантии жилищных прав, включая регулирование мест временного проживания, льготные кредиты, выкуп или аренду жилья и другие механизмы обеспечения жильем;
  • обеспечить право детей ВПЛ на образование в удобной форме и по выбору ученика или родителей;
  • определить ВПЛ жителями территориальной громады, в которой они проживают, с правом участия в местном самоуправлении и работе консультативных советов;
  • уточнить полномочия центральных и местных органов исполнительной власти;
  • предусмотреть, что целевая помощь на проживание не подлежит взысканию.

Проблематика законопроекта

Анализируя порядок идентификации лиц с точки зрения соответствия национальному законодательству и международной практике, Исследовательская служба отмечает, что физическая идентификация получателя пенсии является общепринятой практикой за рубежом. В Украине физическая идентификация — это ежегодная процедура проверки данных получателей пенсий и социальных выплат, которая подтверждает, что человек жив и имеет право на получение средств. В условиях войны она применяется для того, чтобы государство могло убедиться, что выплаты получает именно тот человек, которому они назначены.

В то же время обязательная физическая идентификация и верификация данных для лиц, которые во время временной оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию, является дискуссионной. Это связано с тем, что необходимая информация может быть получена Пенсионным фондом Украины через механизмы обмена данными с государственными реестрами без обязательного личного присутствия пенсионеров в сервисных центрах ПФУ.

Также вопрос верификации требует четких, доступных и недискриминационных правил подтверждения данных без лишней нагрузки на пенсионеров.

Кроме того, выявлены пробелы в обеспечении жильем внутренне перемещенных лиц.

Несмотря на уже принятые меры по обеспечению ВПЛ жильем, положения статьи 13 законопроекта остаются неполными. В частности, не урегулирован порядок прекращения статуса (правового режима) мест временного проживания для ВПЛ, а также не определены правовые последствия для лиц, заключивших договоры проживания. Это создает пробелы в правовом регулировании при изменении статуса таких объектов.

Для устранения этих недостатков предлагается дополнить часть третью статьи 13 Закона положением, согласно которому решения органов государственной власти и органов местного самоуправления об исключении объектов из перечня мест временного проживания принимаются только после предварительного переселения внутренне перемещенных лиц (их семей), проживающих в них, в другие места временного проживания с учетом потребностей отдельных категорий лиц.

Критического переосмысления требуют положения отдельных статей предложенной редакции Закона относительно задач, функций и полномочий центральных и местных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления в сфере обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Формирование и реализация государственной политики по обеспечению потребностей ВПЛ в долгосрочной перспективе требует четкого определения полномочий Кабинета Министров Украины по назначению уполномоченного центрального органа исполнительной власти, который будет отвечать за политику в сфере защиты прав ВПЛ. Также целесообразно определить основные задачи такого органа и конкретизировать полномочия местных государственных администраций и органов местного самоуправления в этой сфере.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект ВПЛ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]