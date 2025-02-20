Раде рекомендуют принять законопроект об обеспечении возможности ВПЛ пользоваться полным объемом конституционных прав и свобод

Верховной Раде рекомендуют принять законопроккт по обеспечению возможности всем ВПЛ пользоваться полным объемом конституционных прав и свобод независимо от получения соответствующего статуса.

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Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект 12301 относительно обеспечения возможности всем ВПЛ пользоваться полным объемом конституционных прав и свобод независимо от получения соответствующего статуса.

Так, парламенту рекомендовано по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» и других законов Украины, реестр. №12301 от 11.12.2024, поданный народным депутатом Украины Фроловым П.В. и др., а альтернативный проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» и других законов Украины, реестр. №12301-1 от 26.12.2024, поданный народным депутатом Украины Гриб В.А. и др., по результатам рассмотрения в первом чтении отклонить.

Новеллы законопроекта:

Закрепляются такие понятия, как «адаптация», «интеграция», «реинтеграция» и устанавливаются обязательные меры поддержки на каждом из этих этапов.

Объем государственной поддержки, предоставляемый ВПЛ, зависит от степени ее интеграции, которая, в свою очередь, оценивается на основании оценки ее потребностей.

Упорядочиваются полномочия органов власти всех уровней в сфере помощи ВПЛ.

Гарантируется право ВПЛ на образование по месту фактического проживания или в перемещенных учебных заведениях.

Усиливаются гражданские права ВПЛ, включая их участие в принятии решений на местном уровне и создание Советов ВПЛ с реальным влиянием.