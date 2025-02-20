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Раді рекомендують прийняти законопроект щодо забезпечення можливості ВПО користуватись повним обсягом конституційних прав і свобод

17:47, 20 лютого 2025
Верховній Раді рекомендують прийняти законопроккт щодо забезпечення можливості всім ВПО користуватись повним обсягом конституційних прав і свобод незалежно від отримання відповідного статусу.
Раді рекомендують прийняти законопроект щодо забезпечення можливості ВПО користуватись повним обсягом конституційних прав і свобод
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Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект 12301 щодо забезпечення можливості всім ВПО користуватись повним обсягом конституційних прав і свобод незалежно від отримання відповідного статусу.

Так, парламенту рекомендовано за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»та інших законів України, реєстр. №12301 від 11.12.2024, поданий народним депутатом України Фроловим П.В. та ін., а альтернативний до нього проект Закону про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та інших законів України, реєстр. №12301-1 від 26.12.2024, поданий народним депутатом України Гриб В.О. та ін., за наслідками розгляду в першому читанні відхилити.

Новели законопроекту:

  • Закріплюються такі поняття, як «адаптація», «інтеграція», «реінтеграція», та встановлюються обов’язкові заходи підтримки на кожному з цих етапів.
  • Обсяг державної підтримки, який надається ВПО, залежить від ступеня її інтеграції, який, в свою чергу, оцінюється  на підставі оцінки її потреб.
  • Упорядковуються повноваження органів влади всіх рівнів у сфері допомоги ВПО.
  • Гарантується право ВПО на освіту за місцем фактичного проживання або в переміщених закладах освіти.
  • Посилюються громадянські права ВПО, включаючи їх участь у прийнятті рішень на місцевому рівні та створення Рад ВПО з реальним впливом.

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Верховна Рада України законопроект переселенці ВПО

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