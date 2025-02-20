Розмова з місією МВФ була важка — Данило Гетманцев підсумував візит делегації до комітету

Голова Комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев провів зустріч з місією МВФ, яка 20 лютого прибула до Києва.

Фото: Данило Гетманцев

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Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм, яка 20 лютого прибула до Києва, вже встигла провести зустрічі з керівництвом податкового та бюджетного комітетів. Як писала «Судово-юридична газета», предметом є обговорення з представниками влади України 7-го перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Якщо Україна успішно пройде цей перегляд, то отримає до бюджету 917,54 млн доларів, що, порівняно з деякими грантами, є відносно невеликою сумою.

Як непросту охарактеризував розмову з місією МВФ Голова Комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев.

«Провели традиційну зустріч з місією МВФ в межах сьомого перегляду програми.

Розмова важка, особливо з урахуванням останніх подій у міжнародній політиці, що породжують невизначеність, в тому числі у публічних фінансах, особливо у 2026 році.

Тим важливішою для нас є програма співпраці з МВФ, що є дороговказом нашої фінансової політики в період ідеального шторму. Працюємо спільно над виконанням зобовʼязань», зазначив він.

Раніше про результати зустрічі з місією МВФ також повідомила голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа.

Вона підкреслила, що «МВФ продовжує акцентувати велику увагу на створенні адміністративного суду й очікує, що Верховна Рада проголосує його найближчим часом».

Окремо, за її словами, обговорювалося використання коштів ERA ($50 млрд від G7). «Кошти, які не можна використовувати на потреби оборони, потрібно розтягувати на два роки, оскільки перспективи фінансування бюджету в 2026 році далекі від ясності», підсумувала Підласа.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», яля того, щоб перегляд був успішний, Україна мала виконати низку реформ, визначених восени МВФ у меморандумі – зокрема прийняти зміни до КПК та закон про новий вищий адміністративний суд. Втім, їх виконання зіштовхується з питаннями від юридичної спільноти щодо доцільності розширення можливостей тиску на бізнес шляхом посилення ролі правоохоронців у КПК, а також щодо доцільності створення цілого окремого спецсуду, призначеного саме під розгляд справ проти кадрових комісій з вирішальним голосом іноземців.

Автор: Наталя Мамченко

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