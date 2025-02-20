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МВФ акцентує велику увагу на створенні нового адміністративного суду і очікує, що Верховна Рада проголосує його незабаром – Роксолана Підласа

16:04, 20 лютого 2025
За результатами зустрічі з представниками місії МВФ голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа підкреслила, що на створенні адміністративного суду МВФ продовжує акцентувати велику увагу й очікує, що Верховна Рада проголосує його найближчим часом.
МВФ акцентує велику увагу на створенні нового адміністративного суду і очікує, що Верховна Рада проголосує його незабаром – Роксолана Підласа
Фото: Роксолана Підласа
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що український парламент найближчим часом проголосує законопроект про створення в Україні нового вищого адміністративного суду. Про це повідомила за результатами зустрічі з представниками МВФ голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Вона зазначила, що МВФ розпочав місію до України для підготовки до 7-го перегляду програми, і до Комітету з питань бюджету завітали керівник місій Гевін Грей, а також Тревор Лессард, Прісцилла Тофано та Хайко Хессе.

Основна тема обговорення – бюджет, міжнародне фінансування і продовження програми співпраці з МВФ.

«Фінансування бюджету України від більшості урядів напряму залежить від того, чи виконує Україна умови програми (не тільки структурні маяки, але і багато кількісних індикаторів - наприклад, обсяг дефіциту бюджету). Це важлива ознака макроекономічної стабільності.

До 7-ого перегляду парламент відповідає за 4 структурні маяки: створення адміністративного суду, скасування багатостраждальних «правок Лозового» (мається на увазі законопроект про зміни в КПК, за якими скасовується «автоматичне» закриття справ через закінчення строків досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, який наразі натрапив на різку критику бізнесу з тієї причини, що це фактично означає можливість тримати підприємців «на гачку» - прим. ред.), новий закон про Рахункову палату (всі вже про нього забули, але він оцінюється саме в цьому перегляді) і зміни до Бюджетного кодексу щодо реформи управління публічними інвестиціями.

Рада, що Бюджетний комітет за підтримки всього парламенту виконав свої 2 маяки вчасно й у повній відповідності з вимогами Меморандуму.

Водночас на створенні адміністративного суду МВФ продовжує акцентувати велику увагу й очікує, що Верховна Рада проголосує його найближчим часом» – підкреслила Роксолана Підласа.

Окремо, за її словами, обговорювалося використання коштів ERA ($50 млрд від G7). Кошти, які не можна використовувати на потреби оборони, потрібно розтягувати на два роки, оскільки перспективи фінансування бюджету в 2026 році далекі від ясності.

«Очікуємо рішення борда МВФ про завершення перегляду і виділення фінансування в кінці березня», підсумувала Підласа.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», для того, щоб перегляд був успішний, Україна мала виконати низку реформ, визначених восени МВФ у меморандумі – зокрема прийняти зміни до КПК та закон про новий вищий адміністративний суд. Втім, їх виконання зіштовхується з питаннями від юридичної спільноти щодо доцільності розширення можливостей тиску на бізнес шляхом посилення ролі правоохоронців у КПК, а також щодо доцільності створення цілого окремого спецсуду, призначеного саме під розгляд справ проти кадрових комісій з вирішальним голосом іноземців.

Наразі виконанням цієї вимоги МВФ може стати прийняття Верховною Радою повністю переробленого за змістом до другого читання законопроекту №12368-1, яким пропонується визначити в законі про судоустрій два окремих вищих спеціалізованих суди – Спеціалізований окружний адміністративний суд (СОАС) та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд (СААС).

Щоправда, законопроект не передбачає застосування згаданої МВФ моделі повністю складеної з іноземців Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) для перевірки доброчесності кандидатів до СОАС та СААС, а пропонує створити Експертну раду, половину якої обиратиме Рада суддів України.

У Мінюсті раніше запевнили, що модель, коли кандидатів у новий суд будуть перевіряти групою, яка не цілком складається з іноземців, «погоджена з партнерами». Чи дійсно це так, стане відомо після завершення 7-го перегляду програми.

Доцільність створення цього нового спецсуду поки обговорюється лише з точки зору виконання вимог іноземних фінансових донорів – про інші підстави, які спонукають українську владу утворити ще один суд, достеменно невідомо.

Втім, з огляду на те, що такому суду будуть підсудні кадрові рішення з визначення керівників НАБУ, САП, НАЗК, АРМА, БЕБ, Держмитслужби – яких відбирають за ключової ролі іноземних партнерів, вочевидь, останні просто хочуть «підстрахуватися» додатковими гарантіями при оскарженні результатів конкурсів у «звичайних» судах. 

втор: Наталя Мамченко

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суд Верховна Рада України законопроект МВФ Вищий адміністративний суд

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