Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

На сайті Верховної Ради 21 листопада опублікували картку проєкту постанови 14234 із закликом до Президента та Кабінету Міністрів невідкладно очистити органи державної влади та наглядові ради державних підприємств від корупційних проявів.

Рішення парламенту пов’язане з резонансною «справою Міндіча» – аудіозаписами, які, за даними слідства, фіксують можливі корупційні розмови між бізнесменом Тимуром Міндічем та високопосадовцями України. Міндіч, співвласник студії «Квартал 95», за кілька годин до обшуків НАБУ 10 листопада залишив територію України, що, як припускають слідчі, могло стати наслідком несанкціонованого витоку інформації.

Парламент закликає Президента звільнити Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова та Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, а Кабінет Міністрів – розглянути питання звільнення Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна, голів наглядових рад державних підприємств та інших посадових осіб, причетних до скандальних записів.

Особливу увагу Верховна Рада звернула на масштабну антикорупційну операцію НАБУ та САП у сфері енергетики під назвою «Мідас».

За інформацією слідства, учасники схеми контролювали кадрові рішення, закупівлі та рух фінансових потоків на стратегічних підприємствах, а контрагенти були змушушені сплачувати відкат у розмірі 10–15% від вартості контрактів за уникнення блокування платежів.

У постанові парламент підкреслив, що кадрові рішення Кабміну, як от звільнення членів наглядової ради «Енергоатома» без аудиту, не здатні усунути системні корупційні проблеми. Верховна Рада також рекомендує гарантувати незалежність НАБУ та сприяти завершенню всебічного та неупередженого розслідування всіх злочинів, пов’язаних із «плівками Міндіча», з подальшим переданням справ до суду.

Нагадаємо, що, як раніше повідомляла Судово-юридична газета, група народних депутатів подала 19 листопада 2025 року проєкт постанови 14234 у відповідь на системні проблеми з корупційними схемами у державних структурах. Станом на 20 листопада на офіційному порталі картка проєкту постанови не містила ні тексту документа, ні пояснювальної записки.

Постанову доручено забезпечити Голові Верховної Ради, а звіт про виконання має бути наданий не пізніше 30 днів із дня її ухвалення.

Автор: Анастасія Гришкова

