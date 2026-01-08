Особа досягла пенсійного віку у 2025 році, але виходить на пенсію у 2026 році — скільки їй треба стажу

Згідно із законом саме тривалість страхового стажу визначає вік виходу на пенсію.

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області пояснило, скільки треба страхового стажу особі, якій виповнилось 60 років у 2025 році, але виходить на пенсію у 2026 році.

У відомстві підкреслили, що відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною відповідного віку.

«У 2025 році, коли ви досягли віку 60 років, тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років, становила 32 роки.

Тобто якщо ви звернетесь за призначенням пенсії у 2026 році, то для призначення пенсії вам потрібно мати 32 роки страхового стажу», - заявили у відомстві.

Також там додали, що тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком у 2026 році, становить:

- після досягнення віку 60 років – не менше 33 років;

- після досягнення віку 63 роки – не менше 23 років;

- після досягнення віку 65 років – не менше 15 років.

