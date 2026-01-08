  1. В Украине

Лицо достигло пенсионного возраста в 2025 году, но выходит на пенсию в 2026 году — какой стаж ему необходим

23:12, 8 января 2026
Согласно закону именно продолжительность страхового стажа определяет возраст выхода на пенсию.
Лицо достигло пенсионного возраста в 2025 году, но выходит на пенсию в 2026 году — какой стаж ему необходим
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области разъяснило, какой страховой стаж необходим лицу, которому исполнилось 60 лет в 2025 году, но которое выходит на пенсию в 2026 году.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии со статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» необходимый страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения человеком соответствующего возраста.

«В 2025 году, когда вы достигли возраста 60 лет, продолжительность страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет, составляла 32 года.

То есть если вы обратитесь за назначением пенсии в 2026 году, для назначения пенсии вам необходимо иметь 32 года страхового стажа», — заявили в ведомстве.

Также там добавили, что продолжительность страхового стажа, дающая право на назначение пенсии по возрасту в 2026 году, составляет:

  • после достижения возраста 60 лет — не менее 33 лет;
  • после достижения возраста 63 лет — не менее 23 лет;
  • после достижения возраста 65 лет — не менее 15 лет.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

