Медики дали 10 порад для міцного сну

Медики зазначають, що міцний сон − запорука відновлення організму.

Фото: helpguide.org

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після напруженого робочого дня, постійних дронових атак ворога та повітряних тривог доволі часто важко заснути. Однак міцний сон − запорука відновлення організму. Як зазначає Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб, для міцного сну варто дотримуватись цих 10 порад:

- Дотримуйтеся режиму. Для того, щоб швидко засинати ввечері і легко вставати вранці, потрібно лягати в один і той же час. Так, ваш організм буде автоматично готовий до сну або підйому. Так, можливо, в перші дні ви не відчуєте результатів, адже для того, щоб ваш організм повністю перебудувався на новий графік, необхідно 3 тижні.

- Прийміть теплий душ або ванну перед сном. Постарайтеся в цей час не тільки розслабити своє тіло, але і позбавитися від негативних, тривожних або надто радісних думок.

- Уникайте перед сном напоїв з кофеїном. Каву або міцний чай краще замінити на тепле молоко або неміцний чай з медом і м‘ятою.

- Провітрюйте кімнату перед сном. Найбільш підходить для сну температура — +18 С. Постарайтеся вимкнути перед сном всі обігрівачі або відкрити вікно, щоб у вашій спальні була потрібна температура.

- Уникайте вживання алкоголю. Існує дуже поширена думка, що після спиртних напоїв краще спиться. Це помилка. Так, можливо, ви заснете швидше, але ваша нервова система буде збуджена, ви можете часто прокидатися, що не сприятиме нормальному сну і відпочинку.

- Робіть фізичні вправи. Робити це потрібно не пізніше, ніж за 2 години до сну.

- Уникайте їжі перед сном. Ваш вечеря повинна бути не пізніше, ніж за 2 години до сну (як і фізичні вправи) і не занадто щільним.

- Розслабтеся перед сном. Вище вже радили прийняти теплий душ або ванну перед сном. Крім цього, розслабитися допоможе улюблена книга або спокійна музика. Постарайтеся максимально піти від турбот, переживань і «відпустити» прожитий день.

- Підведіть підсумки дня. Не менш, ніж за годину до сну, постарайтеся підвести підсумки дня і «закрити» його: поставте, що ви зробили, і що необхідно буде зробити завтра, які помилки були і що можна виправити. Не переносьте негатив в новий день, роблячи при цьому свій сон неспокійним і малоефективним.

- Спіть в тиші. Постарайтеся максимально забезпечити тишу під час свого сну. Не варто також засинати під телевізор або радіо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.