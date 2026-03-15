Ліки за українським е-рецептом можна буде придбати в аптеках ЄС, — законопроєкт про транскордонну медицину

МОЗ підготувало законопроєкт про транскордонну медицину.

В Україні на громадське обговорення винесено євроінтеграційний законопроєкт про транскордонну медицину. Про це повідомив народний депутат від «Слуги Народу», голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

«Це продовження спільної роботи Комітету та Міністерства охорони здоров'я для виконання євроінтеграційних зобов’язань України. Нещодавно на засіданні нашого підкомітету з питань євроінтеграції детально обговорили перелік законодавчих ініціатив, які необхідно ухвалити для повної адаптації української системи до стандартів ЄС. Закон про транскордонну охорону здоров'я — одна з ключових ініціатив цього плану», - заявив він.

Законопроєкт передбачає запровадження в Україні принципів, які діють у Європейському Союзі. Відповідно до них пацієнт може поїхати до іншої країни, отримати там медичну допомогу та отримати відшкодування від своєї держави: щонайменше в межах вартості аналогічного лікування вдома. Сьогодні питання отримання українцями медичної допомоги за кордоном і лікування іноземців в Україні врегульовані лише частково. Документ створює прозорий механізм такого відшкодування та встановлює єдині стандарти безпеки.

Запроваджується процедура взаємного визнання рецептів: ліки за українським електронним рецептом можна буде придбати в аптеках Європи, і навпаки. Для інформаційної підтримки пацієнтів буде створено Національний контактний пункт, де кожен зможе отримати дані про доступні методи лікування, стандарти якості допомоги в різних країнах, а також процедури скарг і механізми захисту своїх прав. Крім цього, законопроєкт пропонує запровадити обмін медичними даними через електронну систему охорони здоров'я, що дозволить лікарям у ЄС бачити історію хвороби пацієнта для швидкої діагностики. Окремим блоком є доступ до європейських еталонних мереж (ERN), що дасть українським медикам змогу консультуватися з провідними фахівцями ЄС, а пацієнтам з рідкісними хворобами — отримувати лікування за найсучаснішими протоколами.

«Відзначу, що на сьогодні медицина є одним з лідерів серед усіх галузей за відсотком виконання Угоди про асоціацію з ЄС: цей показник складає 91%. Ми поступово наближаємо нашу сферу до стандартів Євросоюзу, щоб гарантувати пацієнтам європейську якість лікування. У плані роботи Комітету та МОЗ є також наступні євроінтеграційні ініціативи: зміни до закону про лікарські засоби відповідно до вимог ЄС, регулювання речовин людського походження (SoHO), психоактивні речовини та ратифікація Протоколу ВООЗ про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами.

Наразі законопроєкт про транскордонну медицину винесено на громадське обговорення. Очікуємо його в Комітеті, щоб ми могли детально вивчити всі положення та надати свої пропозиції», - додав він.

Пропозиції та зауваження щодо проєкту акта приймаються протягом 30 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу МОЗ: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Департамент медичних послуг, (e-mail: [email protected]).

