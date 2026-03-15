Лекарства по украинскому е-рецепту можно будет приобрести в аптеках ЕС, — законопроект о трансграничной медицине

Минздрав подготовил законопроект о трансграничной медицине.

В Украине на общественное обсуждение вынесен евроинтеграционный законопроект о трансграничной медицине. Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа», глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

«Это продолжение совместной работы Комитета и Министерства здравоохранения для выполнения евроинтеграционных обязательств Украины. Недавно на заседании нашего подкомитета по вопросам евроинтеграции подробно обсудили перечень законодательных инициатив, которые необходимо принять для полной адаптации украинской системы к стандартам ЕС. Закон о трансграничном здравоохранении — одна из ключевых инициатив этого плана», — заявил он.

Законопроект предусматривает внедрение в Украине принципов, которые действуют в Европейском Союзе. Согласно им пациент может поехать в другую страну, получить там медицинскую помощь и получить возмещение от своего государства: по меньшей мере в пределах стоимости аналогичного лечения дома. Сегодня вопросы получения украинцами медицинской помощи за рубежом и лечения иностранцев в Украине урегулированы лишь частично. Документ создает прозрачный механизм такого возмещения и устанавливает единые стандарты безопасности.

Вводится процедура взаимного признания рецептов: лекарства по украинскому электронному рецепту можно будет приобрести в аптеках Европы, и наоборот. Для информационной поддержки пациентов будет создан Национальный контактный пункт, где каждый сможет получить данные о доступных методах лечения, стандартах качества помощи в разных странах, а также процедурах жалоб и механизмах защиты своих прав. Кроме того, законопроект предлагает внедрить обмен медицинскими данными через электронную систему здравоохранения, что позволит врачам в ЕС видеть историю болезни пациента для быстрой диагностики. Отдельным блоком является доступ к европейским эталонным сетям (ERN), что даст украинским медикам возможность консультироваться с ведущими специалистами ЕС, а пациентам с редкими заболеваниями — получать лечение по самым современным протоколам.

«Отмечу, что на сегодня медицина является одним из лидеров среди всех отраслей по проценту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС: этот показатель составляет 91%. Мы постепенно приближаем нашу сферу к стандартам Евросоюза, чтобы гарантировать пациентам европейское качество лечения. В плане работы Комитета и Минздрава есть также следующие евроинтеграционные инициативы: изменения в закон о лекарственных средствах в соответствии с требованиями ЕС, регулирование веществ человеческого происхождения (SoHO), психоактивные вещества и ратификация Протокола ВОЗ о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями.

В настоящее время законопроект о трансграничной медицине вынесен на общественное обсуждение. Ожидаем его в Комитете, чтобы мы могли детально изучить все положения и предоставить свои предложения», — добавил он.

Предложения и замечания по проекту акта принимаются в течение 30 дней со дня обнародования в письменном или электронном виде по адресу Минздрава: ул. Грушевского, 7, г. Киев, 01601, Департамент медицинских услуг, (e-mail: [email protected]).

