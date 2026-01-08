Медики дали 10 советов для крепкого сна

Медики отмечают, что крепкий сон — залог восстановления организма.

После напряженного рабочего дня, постоянных дроновых атак врага и воздушных тревог довольно часто трудно заснуть. Однако крепкий сон — залог восстановления организма. Как отмечает Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний, для крепкого сна следует придерживаться этих 10 советов:

Соблюдайте режим. Для того чтобы быстро засыпать вечером и легко вставать утром, необходимо ложиться в одно и то же время. Тогда ваш организм будет автоматически готов ко сну или подъему. Да, возможно, в первые дни вы не почувствуете результатов, ведь для того, чтобы организм полностью перестроился на новый график, необходимо 3 недели.

Примите теплый душ или ванну перед сном. Постарайтесь в это время не только расслабить свое тело, но и избавиться от негативных, тревожных или слишком радостных мыслей.

Избегайте перед сном напитков с кофеином. Кофе или крепкий чай лучше заменить теплым молоком или некрепким чаем с медом и мятой.

Проветривайте комнату перед сном. Наиболее подходящая для сна температура — +18 °C. Постарайтесь выключить перед сном все обогреватели или открыть окно, чтобы в вашей спальне была нужная температура.

Избегайте употребления алкоголя. Существует очень распространенное мнение, что после спиртных напитков лучше спится. Это ошибка. Да, возможно, вы заснете быстрее, но ваша нервная система будет возбуждена, вы можете часто просыпаться, что не будет способствовать нормальному сну и отдыху.

Делайте физические упражнения. Делать это нужно не позднее чем за 2 часа до сна.

Избегайте приема пищи перед сном. Ваш ужин должен быть не позднее чем за 2 часа до сна (как и физические упражнения) и не слишком плотным.

Расслабьтесь перед сном. Выше уже советовали принять теплый душ или ванну перед сном. Кроме того, расслабиться поможет любимая книга или спокойная музыка. Постарайтесь максимально уйти от забот, переживаний и «отпустить» прожитый день.

Подведите итоги дня. Не менее чем за час до сна постарайтесь подвести итоги дня и «закрыть» его: отметьте, что вы сделали и что необходимо будет сделать завтра, какие ошибки были и что можно исправить. Не переносите негатив в новый день, делая при этом свой сон беспокойным и малоэффективным.

Спите в тишине. Постарайтесь максимально обеспечить тишину во время сна. Не стоит также засыпать под телевизор или радио.

