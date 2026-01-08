  1. Общество

Медики дали 10 советов для крепкого сна

23:56, 8 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Медики отмечают, что крепкий сон — залог восстановления организма.
Медики дали 10 советов для крепкого сна
Фото: helpguide.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После напряженного рабочего дня, постоянных дроновых атак врага и воздушных тревог довольно часто трудно заснуть. Однако крепкий сон — залог восстановления организма. Как отмечает Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний, для крепкого сна следует придерживаться этих 10 советов:

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соблюдайте режим. Для того чтобы быстро засыпать вечером и легко вставать утром, необходимо ложиться в одно и то же время. Тогда ваш организм будет автоматически готов ко сну или подъему. Да, возможно, в первые дни вы не почувствуете результатов, ведь для того, чтобы организм полностью перестроился на новый график, необходимо 3 недели.

Примите теплый душ или ванну перед сном. Постарайтесь в это время не только расслабить свое тело, но и избавиться от негативных, тревожных или слишком радостных мыслей.

Избегайте перед сном напитков с кофеином. Кофе или крепкий чай лучше заменить теплым молоком или некрепким чаем с медом и мятой.

Проветривайте комнату перед сном. Наиболее подходящая для сна температура — +18 °C. Постарайтесь выключить перед сном все обогреватели или открыть окно, чтобы в вашей спальне была нужная температура.

Избегайте употребления алкоголя. Существует очень распространенное мнение, что после спиртных напитков лучше спится. Это ошибка. Да, возможно, вы заснете быстрее, но ваша нервная система будет возбуждена, вы можете часто просыпаться, что не будет способствовать нормальному сну и отдыху.

Делайте физические упражнения. Делать это нужно не позднее чем за 2 часа до сна.

Избегайте приема пищи перед сном. Ваш ужин должен быть не позднее чем за 2 часа до сна (как и физические упражнения) и не слишком плотным.

Расслабьтесь перед сном. Выше уже советовали принять теплый душ или ванну перед сном. Кроме того, расслабиться поможет любимая книга или спокойная музыка. Постарайтесь максимально уйти от забот, переживаний и «отпустить» прожитый день.

Подведите итоги дня. Не менее чем за час до сна постарайтесь подвести итоги дня и «закрыть» его: отметьте, что вы сделали и что необходимо будет сделать завтра, какие ошибки были и что можно исправить. Не переносите негатив в новый день, делая при этом свой сон беспокойным и малоэффективным.

Спите в тишине. Постарайтесь максимально обеспечить тишину во время сна. Не стоит также засыпать под телевизор или радио.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

советы для здоровья

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

В Украине упростят аукционы для альтернативной энергетики: Комитет рекомендует принять закон

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять закон, который упрощает правила для производителей электроэнергии из альтернативных источников.

КГС ВС: субъект права на учетную запись должен заботиться о сохранности данных для входа в эту запись

Верховный Суд сформулировал правовой подход к определению ответственности владельца аккаунта, с которого была распространена спорная информация.

Минимальная зарплата учителей может вырасти до 30 тысяч грн с 2026 года

Законопроекты предусматривают увеличение заработных плат педагогов и сотрудников детских садов.

17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]