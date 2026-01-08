Бізнес «переписали» без згоди партнера: у Києві судитимуть організовану групу

У столиці директор підприємства підозрюють у тому, що він разом зі спільниками підробив документи та отримав повний контроль над компанією, завдавши збитків на 40 млн грн.

У Києві викрили організовану групу, яка незаконно заволоділа часткою бізнесу одного зі співзасновників. Про це повідомляє БЕБ.

Слідство встановило, що директор підприємства у змові зі спільниками підробив документи про нібито добровільний вихід з бізнесу іншого засновника. Насправді жодних підписів чи згоди не було, а між партнерами існували фінансові суперечки.

За версією слідства, через підробку документів частку бізнесу переоформили на іншого партнера, що дало йому повний контроль над компанією. Сума завданих збитків становить близько 40 млн грн.

Трьом учасникам схеми повідомлено про підозру за статтями:

ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства);

ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) КК України.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду. Для забезпечення провадження накладено арешт на майно підозрюваних та грошові кошти на суму понад 30 млн грн.

