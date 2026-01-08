  1. В Украине

Бизнес «переписали» без согласия партнера: в Киеве будут судить организованную группу

21:14, 8 января 2026
В столице директора предприятия подозревают в том, что он с сообщниками подделал документы и получил полный контроль над компанией, нанеся ущерб на 40 млн грн.
Фото: БЕБ
В Киеве раскрыли организованную группу, которая незаконно завладела долей бизнеса одного из соучредителей. Об этом сообщает БЭБ.

Следствие установило, что директор предприятия в сговоре с сообщниками подделал документы о якобы добровольном выходе из бизнеса другого учредителя. На самом деле никаких подписей или согласия не было, а между партнерами существовали финансовые споры.

По версии следствия, из-за подделки документов долю бизнеса переоформили на другого партнера, что дало ему полный контроль над компанией. Сумма нанесенного ущерба составляет около 40 млн грн.

Трем участникам схемы сообщено о подозрении по статьям:

  • ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия);
  • ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой);
  • ч. 3 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передан в суд. Для обеспечения производства наложен арест на имущество подозреваемых и денежные средства на сумму более 30 млн грн.

