Бизнес «переписали» без согласия партнера: в Киеве будут судить организованную группу

В столице директора предприятия подозревают в том, что он с сообщниками подделал документы и получил полный контроль над компанией, нанеся ущерб на 40 млн грн.

Фото: БЕБ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве раскрыли организованную группу, которая незаконно завладела долей бизнеса одного из соучредителей. Об этом сообщает БЭБ.

Следствие установило, что директор предприятия в сговоре с сообщниками подделал документы о якобы добровольном выходе из бизнеса другого учредителя. На самом деле никаких подписей или согласия не было, а между партнерами существовали финансовые споры.

По версии следствия, из-за подделки документов долю бизнеса переоформили на другого партнера, что дало ему полный контроль над компанией. Сумма нанесенного ущерба составляет около 40 млн грн.

Трем участникам схемы сообщено о подозрении по статьям:

ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия);

ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой);

ч. 3 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передан в суд. Для обеспечения производства наложен арест на имущество подозреваемых и денежные средства на сумму более 30 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.