Бизнес «переписали» без согласия партнера: в Киеве будут судить организованную группу
В Киеве раскрыли организованную группу, которая незаконно завладела долей бизнеса одного из соучредителей. Об этом сообщает БЭБ.
Следствие установило, что директор предприятия в сговоре с сообщниками подделал документы о якобы добровольном выходе из бизнеса другого учредителя. На самом деле никаких подписей или согласия не было, а между партнерами существовали финансовые споры.
По версии следствия, из-за подделки документов долю бизнеса переоформили на другого партнера, что дало ему полный контроль над компанией. Сумма нанесенного ущерба составляет около 40 млн грн.
Трем участникам схемы сообщено о подозрении по статьям:
- ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия);
- ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой);
- ч. 3 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.
Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передан в суд. Для обеспечения производства наложен арест на имущество подозреваемых и денежные средства на сумму более 30 млн грн.
