В Одесі вибух від туристичного газового балончика розніс квартиру – фото

В Одесі у квартирі багатоповерхівки вибухнув туристичний балончик.

В Одесі у квартирі житлового 16-поверхового будинку стався вибух туристичного газового балончика. Про це повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, пожежі внаслідок інциденту не виникло. Водночас вибуховою хвилею в помешканні вибило вікна та пошкодило міжквартирні перегородки.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

