В Одессе взрыв туристического газового баллончика разнес квартиру – фото

В Одессе в квартире многоэтажки взорвался туристический баллончик.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе в квартире жилого 16-этажного дома произошел взрыв туристического газового баллончика. Об этом сообщили в ДСНС.

По данным спасателей, пожара в результате инцидента не возникло. В то же время взрывной волной в квартире выбило окна и повредило межквартирные перегородки.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.