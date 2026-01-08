В Одессе взрыв туристического газового баллончика разнес квартиру – фото
23:30, 8 января 2026
В Одессе в квартире многоэтажки взорвался туристический баллончик.
В Одессе в квартире жилого 16-этажного дома произошел взрыв туристического газового баллончика. Об этом сообщили в ДСНС.
По данным спасателей, пожара в результате инцидента не возникло. В то же время взрывной волной в квартире выбило окна и повредило межквартирные перегородки.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
