У Києві очікується різке похолодання — як уникнути переохолодження

У Києві очікується різке зниження температури повітря. За інформацією Укргідрометцентру, цього тижня у столиці очікується зниження температури до -13° вдень та до -16° вночі. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

У відомстві поралили одягатися тепліше, стежити за прогнозом погоди та дотримуватись корисних порад, які допоможуть уникнути переохолодження:

- якщо ви довго перебуваєте на вулиці, обов’язково кожні пів години — годину заходьте в тепле приміщення;

- для посилення кровообігу рухайте руками, пальцями ніг. Водночас уникайте перевтоми: коли ви втомлені, то втрачаєте тепло швидше;

- уникайте контакту шкіри з металом;

- відмовтесь від куріння. Нікотин погано впливає на стінки судин. Це збільшує ймовірність негативного впливу холоду;

- будьте обережні, якщо працюєте з бензином за мінусової температури: можливе обмороження, якщо бензин потрапить на шкіру. Тож використовуйте водонепроникні рукавички;

- уникайте далеких подорожей. Якщо відкласти поїздку неможливо, подбайте про теплі речі й термос із теплим чаєм чи кавою;

- подбайте, щоб ваш телефон був зарядженим. Це допоможе в разі необхідності зв’язатися зі службами порятунку.

