  1. В Україні

У Києві очікується різке похолодання — як уникнути переохолодження

22:54, 8 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Киянам порадили одягатися тепліше, стежити за прогнозом погоди та дотримуватись корисних порад.
У Києві очікується різке похолодання — як уникнути переохолодження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві очікується різке зниження температури повітря. За інформацією Укргідрометцентру, цього тижня у столиці очікується зниження температури до -13° вдень та до -16° вночі. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві поралили одягатися тепліше, стежити за прогнозом погоди та дотримуватись корисних порад, які допоможуть уникнути переохолодження:

- якщо ви довго перебуваєте на вулиці, обов’язково кожні пів години — годину заходьте в тепле приміщення;

- для посилення кровообігу рухайте руками, пальцями ніг. Водночас уникайте перевтоми: коли ви втомлені, то втрачаєте тепло швидше;

- уникайте контакту шкіри з металом;

- відмовтесь від куріння. Нікотин погано впливає на стінки судин. Це збільшує ймовірність негативного впливу холоду;

- будьте обережні, якщо працюєте з бензином за мінусової температури: можливе обмороження, якщо бензин потрапить на шкіру. Тож використовуйте водонепроникні рукавички;

- уникайте далеких подорожей. Якщо відкласти поїздку неможливо, подбайте про теплі речі й термос із теплим чаєм чи кавою;

- подбайте, щоб ваш телефон був зарядженим. Це допоможе в разі необхідності зв’язатися зі службами порятунку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

В Україні спростять аукціони для альтернативної енергетики: Комітет рекомендує прийняти закон

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити закон, який спрощує правила для виробників електроенергії з альтернативних джерел.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

Мінімальна зарплата вчителів може зрости до 30 тисяч грн з 2026 року

Законопроєкти передбачають збільшення заробітних плат педагогів і працівників дитячих садків.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]