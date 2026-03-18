Конкурс до Київського апеляційного суду: кандидат не підтвердив здатності здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 18 березня Комісією ухвалено такі рішення:

Богданов Євгеній Анатолійович - 680,96 - не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді за критерієм особистої компетентності

Іванов Віктор Васильович - відкладено

Радутний Олександр Едуардович - відкладено на 31 березня 2026 року

Загалом проведено співбесіди з 27 кандидатами: 10 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 11 кандидатів – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі.

