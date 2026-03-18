Конкурс в Киевский апелляционный суд: кандидат не подтвердил способности осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 18 марта Комиссией приняты следующие решения:

Богданов Евгений Анатольевич — 680,96 — не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде по критерию личной компетентности

Иванов Виктор Васильевич — отложено

Радутный Александр Эдуардович — отложено на 31 марта 2026 года

В целом проведены собеседования с 27 кандидатами: 10 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 11 кандидатов — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе.

