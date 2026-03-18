Конкурс в Киевский апелляционный суд: кандидат не подтвердил способности осуществлять правосудие

20:42, 18 марта 2026
ВККС отметила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.
Конкурс в Киевский апелляционный суд: кандидат не подтвердил способности осуществлять правосудие
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 18 марта Комиссией приняты следующие решения:

Богданов Евгений Анатольевич — 680,96 — не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде по критерию личной компетентности

Иванов Виктор Васильевич — отложено

Радутный Александр Эдуардович — отложено на 31 марта 2026 года

ВККС напомнила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 27 кандидатами: 10 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 11 кандидатов — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Искусственный интеллект, запросы в реестр и займы от родителей: профессиональный путь и имущественные тайны новых претендентов на должности в ВАКС

Шестнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

ХХ съезд судей 2026 утвердил новую редакцию Положения о Совете судей Украины

Цифровизация, новые антикоррупционные фильтры и жесткие правила кворума: ХХ съезд судей утвердил новое Положение о Совете судей.

Депутаты анонсировали финальную версию и второе чтение закона о кредитных историях

От идентификационного кода до серии свидетельства о смерти — состав кредитной истории расширяют до невиданных масштабов

Цифровые отпечатки, Jira и ChatGPT: практика Верховного Суда относительно пределов допустимости электронных доказательств

Мессенджеры и метаданные — новые инструменты доказывания в практике Верховного Суда.

США не смогли в полной мере проконтролировать $26 млрд помощи Украине — USAID

Аудит USAID выявил существенно ограниченную способность контролировать надлежащее получение и использование 26 млрд долларов прямой бюджетной поддержки правительства Украины.

