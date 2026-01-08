  1. В Украине

В Киеве ожидается резкое похолодание — как избежать переохлаждения

22:54, 8 января 2026
Киевлянам посоветовали одеваться теплее, следить за прогнозом погоды и соблюдать полезные рекомендации.
В Киеве ожидается резкое похолодание — как избежать переохлаждения
В Киеве ожидается резкое снижение температуры воздуха. По информации Укргидрометцентра, на этой неделе в столице прогнозируется понижение температуры до −13° днем и до −16° ночью. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

В ведомстве посоветовали одеваться теплее, следить за прогнозом погоды и придерживаться полезных советов, которые помогут избежать переохлаждения:

если вы долго находитесь на улице, обязательно каждые полчаса — час заходите в теплое помещение;

для усиления кровообращения двигайте руками, пальцами ног. В то же время избегайте переутомления: когда вы устали, тепло теряется быстрее;

избегайте контакта кожи с металлом;

откажитесь от курения. Никотин негативно влияет на стенки сосудов, что увеличивает вероятность негативного воздействия холода;

будьте осторожны, если работаете с бензином при минусовой температуре: возможно обморожение, если бензин попадет на кожу. Поэтому используйте водонепроницаемые перчатки;

избегайте дальних поездок. Если отложить поездку невозможно, позаботьтесь о теплых вещах и термосе с теплым чаем или кофе;

позаботьтесь, чтобы ваш телефон был заряжен. Это поможет при необходимости связаться со службами спасения.

Киев погода

