В Киеве ожидается резкое похолодание — как избежать переохлаждения
В Киеве ожидается резкое снижение температуры воздуха. По информации Укргидрометцентра, на этой неделе в столице прогнозируется понижение температуры до −13° днем и до −16° ночью. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
В ведомстве посоветовали одеваться теплее, следить за прогнозом погоды и придерживаться полезных советов, которые помогут избежать переохлаждения:
если вы долго находитесь на улице, обязательно каждые полчаса — час заходите в теплое помещение;
для усиления кровообращения двигайте руками, пальцами ног. В то же время избегайте переутомления: когда вы устали, тепло теряется быстрее;
избегайте контакта кожи с металлом;
откажитесь от курения. Никотин негативно влияет на стенки сосудов, что увеличивает вероятность негативного воздействия холода;
будьте осторожны, если работаете с бензином при минусовой температуре: возможно обморожение, если бензин попадет на кожу. Поэтому используйте водонепроницаемые перчатки;
избегайте дальних поездок. Если отложить поездку невозможно, позаботьтесь о теплых вещах и термосе с теплым чаем или кофе;
позаботьтесь, чтобы ваш телефон был заряжен. Это поможет при необходимости связаться со службами спасения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.