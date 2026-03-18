Российский дрон нанес удар по центру комплектования в Сумах — в ТЦК заявляют, что мобилизация не прекращается

Несмотря на российские удары, центр продолжает выполнять свои задачи, отмечают в ТЦК.

Фото: Сумской областной ТЦК и СП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумах российский дрон-камикадзе атаковал здание территориального центра комплектования и социальной поддержки. Как сообщили в Сумском областном ТЦК и СП, такие удары являются частью сознательной тактики врага.

По данным центра, атаки направлены не только на военную или энергетическую инфраструктуру, но и на систему мобилизации, которая является ключевым элементом обороноспособности государства. «Это целенаправленная кампания, цель которой очевидна — сорвать процесс пополнения рядов Вооруженных Сил Украины. Враг пытается действовать там, где, по его мнению, больно больше всего: через запугивание, удары и информационное давление повлиять на готовность украинцев встать на защиту страны», — отметили в ТЦК.

В сообщении подчеркивается, что мобилизация остается основой устойчивости Украины в войне. Все территориальные центры комплектования и социальной поддержки продолжают выполнять свои задачи, несмотря на атаки.

«Тем не менее, ТЦК и СП Сумской области продолжают и будут продолжать выполнять свои задачи», — подчеркнули в Сумском ТЦК и СП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.