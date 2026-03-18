Російський дрон вдарив по центру комплектування в Сумах – в ТЦК кажуть, що мобілізація не зупиняється

Незважаючи на російські удари, центр продовжує виконувати свої завдання, наголошують у ТЦК.

У Сумах російський дрон-камікадзе атакував будівлю територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як повідомили у Сумському обласному ТЦК та СП, такі удари є частиною свідомої тактики ворога.

За даними центру, атаки спрямовані не лише на військову або енергетичну інфраструктуру, а й на систему мобілізації, яка є ключовим елементом обороноздатності держави. «Це цілеспрямована кампанія, мета якої очевидна — зірвати процес поповнення лав Збройних Сил України. Ворог намагається діяти там, де, на його думку, найболючіше: через залякування, удари та інформаційний тиск вплинути на готовність українців ставати до захисту країни», – зазначили в ТЦК.

У повідомленні підкреслюють, що мобілізація залишається основою стійкості України у війні. Всі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки продовжують виконувати свої завдання, незважаючи на атаки.

«Проте, ТЦК та СП Сумської області продовжують і будуть продовжувати виконувати свої завдання», — наголосили у Сумському ТЦК та СП.

