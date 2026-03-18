В «Дії» запустили беспрерывное и автоматическое продление бронирования сотрудников — что следует учитывать

В приложении «Дія» внедрили возможность автоматического продления бронирования работников без отмены предыдущего статуса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, экологии и сельского хозяйства Украины.

Как работает новый механизм

Ранее для продления бронирования нужно было сначала аннулировать действующий статус работника, а затем подавать новое заявление. Теперь процесс стал бесшовным: если бронирование действует, а орган, подтвердивший критичность предприятия, не изменился, перебронирование происходит автоматически и длится до 24 часов.

Услуга доступна для предприятий, имеющих статус критически важных и своевременно его подтвердивших. Подать заявление могут руководители, подписанты или уполномоченные лица, если компания внесена в Единый перечень.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на портале «Дія», выбрать услугу продления бронирования, проверить данные компании, добавить сотрудников и подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

Что изменится для бизнеса

По словам заместителя министра экономики Виталия Киндратива, нововведение позволяет критически важным предприятиям обеспечить непрерывную работу и сохранить ключевых сотрудников без лишних административных процедур.

