У «Дії» запустили безшовне та автоматичне продовження бронювання працівників – що варто врахувати

19:01, 18 березня 2026
Тепер бізнес може продовжувати бронювання без скасування попереднього статусу — процес займає до 24 годин.
У застосунку «Дія» запровадили можливість автоматичного продовження бронювання працівників без скасування попереднього статусу. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як працює новий механізм

Раніше для продовження бронювання потрібно було спершу анулювати чинний статус працівника, а потім подавати нову заяву. Тепер процес став безшовним: якщо бронювання діє, а орган, який підтвердив критичність підприємства, не змінився, перебронювання відбувається автоматично і триває до 24 годин.

Послуга доступна для підприємств, які мають статус критично важливих і вчасно його підтвердили. Подати заяву можуть керівники, підписанти або уповноважені особи, якщо компанія внесена до Єдиного переліку.

Щоб скористатися сервісом, потрібно авторизуватися на порталі «Дія», обрати послугу продовження бронювання, перевірити дані компанії, додати працівників і підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.

Що зміниться для бізнесу

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, нововведення дозволяє критично важливим підприємствам забезпечити безперервну роботу та зберегти ключових працівників без зайвих адміністративних процедур.

