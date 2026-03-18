Верховная Рада рассмотрит законопроект о компенсациях за разрушенное жилье без регистрации прав

Законопроект расширяет перечень объектов, не подлежащих приватизации, и определяет порядок выплаты компенсаций пострадавшим.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15088 «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О приватизации государственного жилищного фонда». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Что предусматривает документ

Законопроект направлен на урегулирование вопроса получения компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье в результате вооруженной агрессии РФ в случаях, когда право собственности не зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав и не может быть подтверждено соответствующими данными.

Документ предлагает внести изменения в часть вторую статьи 2 закона о приватизации государственного жилищного фонда, расширив перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Какие объекты предлагают включить

В перечень планируют добавить:

жилье в аварийном состоянии, непригодное для безопасного проживания, за исключением объектов, поврежденных или уничтоженных в результате боевых действий, терактов или диверсий после введения военного положения, при наличии соответствующего акта обследования;

служебные квартиры и жилье в общежитиях, а также объекты, расположенные в зоне обязательного отселения, загрязненной в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

жилье, расположенное на территории общин, находящихся под временной оккупацией согласно официальному перечню.

Как ранее пояснила заместитель министра Наталья Козловская, предлагаемые изменения призваны исправить эту ситуацию, чтобы лица, имеющие право на приватизацию, могли оформить жилье в собственность и получить государственную поддержку.

