Верховна Рада розгляне законопроєкт про компенсації за зруйноване житло без реєстрації прав

Законопроєкт розширює перелік об’єктів, що не підлягають приватизації, та визначає порядок відшкодувань для постраждалих.

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №15088 «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду». Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Що передбачає документ

Законопроєкт спрямований на врегулювання питання отримання компенсації за пошкоджене або знищене житло внаслідок збройної агресії РФ у випадках, коли право власності не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав і не може бути підтверджене відповідними даними.

Документ пропонує внести зміни до частини другої статті 2 закону про приватизацію державного житлового фонду, розширивши перелік об’єктів, що не підлягають приватизації.

Які об’єкти пропонують включити

До переліку планують додати:

житло в аварійному стані, непридатне для безпечного проживання, за винятком об’єктів, пошкоджених або знищених унаслідок бойових дій, терактів чи диверсій після запровадження воєнного стану, за наявності відповідного акту обстеження;

службові квартири та житло у гуртожитках, а також об’єкти, розташовані у зоні обов’язкового відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

житло, що знаходиться на території громад, які перебувають у тимчасовій окупації згідно з офіційним переліком.

Як раніше пояснила заступниця міністра Наталія Козловська, запропоновані зміни мають виправити цю ситуацію, щоб люди, які мають право на приватизацію, могли оформити житло у власність і отримати державну підтримку.

