Верховна Рада розгляне законопроєкт про компенсації за зруйноване житло без реєстрації прав

19:44, 18 березня 2026
Законопроєкт розширює перелік об’єктів, що не підлягають приватизації, та визначає порядок відшкодувань для постраждалих.
Верховна Рада розгляне законопроєкт про компенсації за зруйноване житло без реєстрації прав
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №15088 «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду». Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Що передбачає документ

Законопроєкт спрямований на врегулювання питання отримання компенсації за пошкоджене або знищене житло внаслідок збройної агресії РФ у випадках, коли право власності не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав і не може бути підтверджене відповідними даними.

Документ пропонує внести зміни до частини другої статті 2 закону про приватизацію державного житлового фонду, розширивши перелік об’єктів, що не підлягають приватизації.

Які об’єкти пропонують включити

До переліку планують додати:

  • житло в аварійному стані, непридатне для безпечного проживання, за винятком об’єктів, пошкоджених або знищених унаслідок бойових дій, терактів чи диверсій після запровадження воєнного стану, за наявності відповідного акту обстеження;
  • службові квартири та житло у гуртожитках, а також об’єкти, розташовані у зоні обов’язкового відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
  • житло, що знаходиться на території громад, які перебувають у тимчасовій окупації згідно з офіційним переліком.

Як раніше пояснила заступниця міністра Наталія Козловська, запропоновані зміни мають виправити цю ситуацію, щоб люди, які мають право на приватизацію, могли оформити житло у власність і отримати державну підтримку.

