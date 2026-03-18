Пожизненное лишение свободы – Верховный Суд поставил точку в деле об убийстве пенсионеров на Буковине

19:56, 18 марта 2026
Верховный Суд оставил без изменений приговор по резонансному делу о грабеже и убийстве двух пожилых людей на Буковине.
Пожизненное лишение свободы – Верховный Суд поставил точку в деле об убийстве пенсионеров на Буковине
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы и подтвердил законность и обоснованность приговора Черновицкого апелляционного суда по делу № 718/2986/22.

Решение судов первой инстанции

Суд первой инстанции ранее признал обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде 15 лет лишения свободы. В то же время по результатам апелляционного пересмотра этот приговор был отменен, а Черновицкий апелляционный суд вынес новый – о назначении обоим обвиняемым наказания в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества (кроме жилья).

Таким образом, окончательное наказание для обоих осужденных – пожизненное лишение свободы.

Судами установлено, что обвиняемые действовали по предварительному сговору. Они проникли в дом пенсионеров с целью кражи, однако после разоблачения совершили разбойное нападение. Во время нападения потерпевшим – людям в возрасте 80 и 83 лет – нанесли тяжкие телесные повреждения, в частности топором, от которых те скончались.

После этого злоумышленники завладели деньгами, мобильным телефоном и банковской картой, а также пытались получить доступ к банковскому счету.

Решения судов апелляционной и кассационной инстанций

Суды апелляционной и кассационной инстанций также обратили внимание на обстоятельства совершения преступления.

События произошли в июле 2022 года – в период, когда полномасштабное вторжение РФ в Украину набирало обороты, а молодые, физически здоровые мужчины массово вставали на защиту независимости и территориальной целостности государства.

Вместе с тем обвиняемые не только сознательно пренебрегли жизнями двух человек – высшей социальной ценностью, но и продемонстрировали полную утрату моральных ориентиров и отстраненность от реалий и ценностей, которые в то время стали определяющими для украинского общества.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд пришел к выводу, что вина осужденных полностью доказана, а доводы стороны защиты являются необоснованными. Суд отметил, что все доказательства были надлежащим образом исследованы, а назначенное окончательное наказание соответствует тяжести совершенных преступлений.

Кассационные жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения, а приговор Черновицкого апелляционного суда – без изменений как законный и обоснованный. Решение суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.

Лента новостей

