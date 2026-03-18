Пожизненное лишение свободы – Верховный Суд поставил точку в деле об убийстве пенсионеров на Буковине
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы и подтвердил законность и обоснованность приговора Черновицкого апелляционного суда по делу № 718/2986/22.
Решение судов первой инстанции
Суд первой инстанции ранее признал обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде 15 лет лишения свободы. В то же время по результатам апелляционного пересмотра этот приговор был отменен, а Черновицкий апелляционный суд вынес новый – о назначении обоим обвиняемым наказания в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества (кроме жилья).
Таким образом, окончательное наказание для обоих осужденных – пожизненное лишение свободы.
Судами установлено, что обвиняемые действовали по предварительному сговору. Они проникли в дом пенсионеров с целью кражи, однако после разоблачения совершили разбойное нападение. Во время нападения потерпевшим – людям в возрасте 80 и 83 лет – нанесли тяжкие телесные повреждения, в частности топором, от которых те скончались.
После этого злоумышленники завладели деньгами, мобильным телефоном и банковской картой, а также пытались получить доступ к банковскому счету.
Решения судов апелляционной и кассационной инстанций
Суды апелляционной и кассационной инстанций также обратили внимание на обстоятельства совершения преступления.
События произошли в июле 2022 года – в период, когда полномасштабное вторжение РФ в Украину набирало обороты, а молодые, физически здоровые мужчины массово вставали на защиту независимости и территориальной целостности государства.
Вместе с тем обвиняемые не только сознательно пренебрегли жизнями двух человек – высшей социальной ценностью, но и продемонстрировали полную утрату моральных ориентиров и отстраненность от реалий и ценностей, которые в то время стали определяющими для украинского общества.
Что решил Верховный Суд
Верховный Суд пришел к выводу, что вина осужденных полностью доказана, а доводы стороны защиты являются необоснованными. Суд отметил, что все доказательства были надлежащим образом исследованы, а назначенное окончательное наказание соответствует тяжести совершенных преступлений.
Кассационные жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения, а приговор Черновицкого апелляционного суда – без изменений как законный и обоснованный. Решение суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.
