Довічне позбавлення волі – Верховний Суд поставив крапку у справі про вбивство пенсіонерів на Буковині

19:56, 18 березня 2026
Верховний Суд залишив без змін вирок у резонансній справі про розбій та вбивство двох людей похилого віку на Буковині.
Довічне позбавлення волі – Верховний Суд поставив крапку у справі про вбивство пенсіонерів на Буковині
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглянув касаційні скарги та підтвердив законність і обґрунтованість вироку Чернівецького апеляційного суду у справі № 718/2986/22.

Рішення судів першої інстанції

Суд першої інстанції раніше визнав обвинувачених винними та призначив їм покарання у виді 15 років позбавлення волі. Водночас за результатами апеляційного перегляду цей вирок було скасовано, а Чернівецький апеляційний суд ухвалив новий – про призначення обом обвинуваченим покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна (окрім житла).

Таким чином, остаточне покарання для обох засуджених – довічне позбавлення волі.

Судами встановлено, що обвинувачені діяли за попередньою змовою. Вони проникли до будинку пенсіонерів з метою крадіжки, однак після викриття вчинили розбійний напад. Під час нападу потерпілим – людям віком 80 і 83 роки – завдали тяжких тілесних ушкоджень, зокрема сокирою, від яких ті померли.

Після цього зловмисники заволоділи грошима, мобільним телефоном та банківською карткою, а також намагалися отримати доступ до банківського рахунку.

Рішення судів апеляційної та касаційної інстанцій

Суди апеляційної та касаційної інстанцій також звернули увагу на контекст вчинення злочину.

Події відбулися у липні 2022 року – у період, коли повномасштабне вторгнення РФ в Україну набирало обертів, а молоді, фізично здорові чоловіки масово ставали на захист незалежності та територіальної цілісності держави.

Натомість обвинувачені не лише свідомо знехтували життями двох людей – найвищою соціальною цінністю, а й продемонстрували повну втрату моральних орієнтирів та відстороненість від реалій і цінностей, які в той час стали визначальними для українського суспільства.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд дійшов висновку, що вина засуджених повністю доведена, а доводи сторони захисту є необґрунтованими. Суд зазначив, що всі докази були належно досліджені, а призначене остаточне покарання відповідає тяжкості вчинених злочинів.

Касаційні скарги сторони захисту залишено без задоволення, а вирок Чернівецького апеляційного суду – без змін як законний та обґрунтований. Рішення суду касаційної інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає.

