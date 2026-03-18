Действие под давлением: в Минюсте объяснили, есть ли ответственность

Если человек подвергся физическому воздействию — его действия не признаются уголовным правонарушением.

Фото: just-dnipro.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, что статья 40 Уголовного кодекса Украины определяет: действие или бездействие лица, причинившее вред охраняемым законом интересам под непосредственным воздействием физического принуждения, не признается уголовным правонарушением, если человек не мог руководить своими поступками.

Что это означает на практике?

Если человек подвергся физическому воздействию (например, избиение, пытки, удержание), из-за чего утратил возможность контролировать свои действия — его действия не признаются уголовным правонарушением.

Если человек действовал под сильным психологическим давлением (угрозы, запугивание, опасность для близких), но частично сохранял контроль — ситуацию оценивают с учетом состояния крайней необходимости (ст. 39 УК Украины).

Ключевое: ответственность несет тот, кто принуждал. Именно он является субъектом преступления.

Даже в случаях, когда лицо признают виновным, факт принуждения учитывается как обстоятельство, смягчающее ответственность (п. 6 ч. 1 ст. 66 УК Украины).

Это правило применяется и вне условий войны. Например, если человека заставляют раскрыть служебную или конфиденциальную информацию, угрожая его жизни или жизни близких. В такой ситуации закон оценивает как сам факт действия, так и обстоятельства, при которых оно было совершено.

Украинское законодательство четко проводит границу между сознательным правонарушением и действием под принуждением. И эта граница — о справедливости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.