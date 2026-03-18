Может ли работник с нефиксированным рабочим временем требовать от работодателя заключения договора на полную занятость

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объяснило, может ли работник с нефиксированным рабочим временем требовать от работодателя заключения трудового договора на полную занятость.

В ведомстве отметили, что работник, который отработал на условиях трудового договора с нефиксированным рабочим временем более 12 месяцев, имеет право обращаться к работодателю с требованием заключения срочного или бессрочного трудового договора.

По результатам рассмотрения указанного требования работодатель обязан в течение 15 календарных дней со дня обращения работника заключить с ним такой срочный или бессрочный трудовой договор либо предоставить ему в письменной форме обоснованный ответ об отказе заключить такой трудовой договор.

«В случае отказа работодателя заключить такой срочный или бессрочный трудовой договор работник имеет право повторно обращаться с соответствующим требованием в течение всего срока действия трудового договора с нефиксированным рабочим временем, но не ранее чем через 90 дней со дня получения ответа работодателя на предыдущее его требование», — заявили в Гоструде.

