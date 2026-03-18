Чи може працівник з нефіксованим робочим часом вимагати від роботодавця укладання договору на повну зайнятість

19:25, 18 березня 2026
У Держпраці роз’яснили питання щодо укладання договору.
Чи може працівник з нефіксованим робочим часом вимагати від роботодавця укладання договору на повну зайнятість
Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснило, чи може працівник з нефіксованим робочим часом вимагати від роботодавця укладання трудового договору на повну зайнятість.

У відомстві зазначили, що працівник, який відпрацював на умовах трудового договору з нефіксованим робочим часом понад 12 місяців, має право звертатися до роботодавця з вимогою укладення строкового або безстрокового трудового договору.

За результатами розгляду зазначеної вимоги роботодавець зобов’язаний протягом 15 календарних днів з дня звернення працівника укласти з ним такий строковий або безстроковий трудовий договір або надати йому в письмовій формі обґрунтовану відповідь про відмову укласти такий трудовий договір.

«У разі відмови роботодавця укласти такий строковий або безстроковий трудовий договір працівник має право повторно звертатися з відповідною вимогою протягом усього строку дії трудового договору з нефіксованим робочим часом, але не раніше ніж через 90 днів з дня отримання відповіді роботодавця на попередню його вимогу», - заявили у Держпраці.

договір Держпраці

