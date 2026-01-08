  1. В Україні

Через негоду школи можуть продовжити канікули до 19 січня, офісам радять роботу з дому — Юлія Свириденко

20:27, 8 січня 2026
Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули через погодні умови.
Кабмін ухвалив рішення щодо організації роботи закладів освіти, установ і підприємств на тлі суттєвого погіршення погодних умов і зниження температури повітря. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Зокрема, Міністерству освіти і науки разом з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями доручено невідкладно опрацювати питання тимчасового припинення очного навчання.

Йдеться про перехід на дистанційний формат або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.

Ці рішення стосуються закладів дошкільної, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Остаточні рішення ухвалюватимуть з урахуванням висновків комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також реальної ситуації в регіонах.

Крім того, обласним і Київській міській військовим адміністраціям рекомендовано разом із комісіями ТЕБ та НС опрацювати можливість переведення підприємств, установ та організацій на дистанційний режим роботи на період ускладнення погодних умов.

Водночас ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану.

Органам місцевого самоврядування також рекомендовано врахувати ухвалені рішення в межах своїх повноважень.

Як наголосила прем’єр-міністр, пріоритетом залишається безпека людей, збереження здоров’я дітей та стабільна робота критично важливих систем.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що уряд підготує рішення, щоб на час негоди офіси змогли залишити працівників вдома.

уряд Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

